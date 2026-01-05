İngiltere, çocuklarda hızla artan obeziteyle mücadele için dikkat çeken bir karara imza attı. Yeni düzenlemeyle yağ, tuz ve şeker oranı yüksek gıdaların televizyon reklamlarına saat 21.00’den önce yasak getirildi, çevrim içi ücretli reklamlara ise tamamen son verildi.

Yeni düzenlemeye göre İngiltere'de yağ, tuz ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içeceklerin televizyon reklamları saat 21.00’den önce yayınlanamayacak. Bu ürünler, ücretli çevrim içi reklamlarda ise tamamen yasaklandı.

"ÇOCUKLAR SAĞLIKSIZ REKLAMLARDAN KORUNACAK"

Sağlık Bakanlığı, çocukların televizyon ve internette sağlıksız gıda reklamlarına aşırı maruz kalmasının önüne geçileceğini açıkladı. Hükümet, düzenlemenin her yıl çocukların beslenmesinden 7,2 milyar kalorinin çıkarılmasını hedeflediğini duyurdu.

Abur cubur reklamları yasaklandı! İngiltere’den dünyaya örnek karar

OBEZİTE ORANLARI ENDİŞE VERİYOR

Resmi verilere göre İngiltere’de çocukların yüzde 22’si ilkokula aşırı kilolu veya obez olarak başlıyor. Bu oran, okuldan ayrıldıklarında yüzde 35’in üzerine çıkıyor.

SAĞLIK SİSTEMİNE MİLYARLARCA STERLİNLİK KATKI

Yetkililer, yeni kurallar sayesinde obezite yaşayan çocuk sayısının 20 bin azalmasının ve uzun vadede sağlık sistemine yaklaşık 2 milyar sterlin katkı sağlanmasının beklendiğini belirtti.

SAĞLIK KURULUŞLARINDAN DESTEK

Halk Sağlığı Bakanı Ashley Dalton, kısıtlamaların aileler için daha sağlıklı tercihler yapılmasını kolaylaştıracağını söyledi. Sağlık örgütleri de kararı memnuniyetle karşıladı ve çocuk sağlığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

