Abur cubur reklamları yasaklandı! İngiltere’den dünyaya örnek karar
İngiltere, çocuklarda hızla artan obeziteyle mücadele için dikkat çeken bir karara imza attı. Yeni düzenlemeyle yağ, tuz ve şeker oranı yüksek gıdaların televizyon reklamlarına saat 21.00’den önce yasak getirildi, çevrim içi ücretli reklamlara ise tamamen son verildi.
- Yağ, tuz ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içeceklerin TV reklamları saat 21.00’den önce, ücretli çevrim içi reklamları ise tamamen yasaklandı.
- Düzenleme, çocukları sağlıksız gıda reklamlarına aşırı maruz kalmaktan korumayı hedefliyor.
- Hükümet, bu adımla her yıl çocukların beslenmesinden 7,2 milyar kalorinin çıkarılmasını amaçlıyor.
- İngiltere'de çocukların %22'si ilkokula aşırı kilolu veya obez başlıyor, bu oran okuldan ayrıldıklarında %35'in üzerine çıkıyor.
- Yeni kuralların, 20 bin çocuğun obez olmasını engellemesi ve uzun vadede sağlık sistemine yaklaşık 2 milyar sterlin katkı sağlaması bekleniyor.
Yeni düzenlemeye göre İngiltere'de yağ, tuz ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içeceklerin televizyon reklamları saat 21.00’den önce yayınlanamayacak. Bu ürünler, ücretli çevrim içi reklamlarda ise tamamen yasaklandı.
"ÇOCUKLAR SAĞLIKSIZ REKLAMLARDAN KORUNACAK"
Sağlık Bakanlığı, çocukların televizyon ve internette sağlıksız gıda reklamlarına aşırı maruz kalmasının önüne geçileceğini açıkladı. Hükümet, düzenlemenin her yıl çocukların beslenmesinden 7,2 milyar kalorinin çıkarılmasını hedeflediğini duyurdu.
OBEZİTE ORANLARI ENDİŞE VERİYOR
Resmi verilere göre İngiltere’de çocukların yüzde 22’si ilkokula aşırı kilolu veya obez olarak başlıyor. Bu oran, okuldan ayrıldıklarında yüzde 35’in üzerine çıkıyor.
SAĞLIK SİSTEMİNE MİLYARLARCA STERLİNLİK KATKI
Yetkililer, yeni kurallar sayesinde obezite yaşayan çocuk sayısının 20 bin azalmasının ve uzun vadede sağlık sistemine yaklaşık 2 milyar sterlin katkı sağlanmasının beklendiğini belirtti.
SAĞLIK KURULUŞLARINDAN DESTEK
Halk Sağlığı Bakanı Ashley Dalton, kısıtlamaların aileler için daha sağlıklı tercihler yapılmasını kolaylaştıracağını söyledi. Sağlık örgütleri de kararı memnuniyetle karşıladı ve çocuk sağlığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.