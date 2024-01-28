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    • Adrenalin tutkusu sonu oldu! İngiliz paraşütçü, 30 katlı binadan çakıldı

    İngiliz paraşütçü Nathy Odinson'un, adrenalin tutkusu sonu oldu. Tayland'da 30 katlı bir binanın çatısından izinsiz atlayan paraşütçü yere çakılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adrenalin tutkusu sonu oldu! İngiliz paraşütçü, 30 katlı binadan çakıldı
    Tayvan, İngiliz, Paraşütçü, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tayland'ın Pattaya şehrinde adrenalin tutkunu paraşütçü canından oldu. 30 katlı bir binanın çatısından izinsiz atlayan İngiliz paraşütçü Nathy Odinson, yere çakılarak hayatını kaybetti.

    PARAŞÜT AÇILMAYINCA YERE ÇAKILDI

    Dün akşam saatlerinde, 30 katlı bir binanın çatısına izinsiz olarak çıktığı öğrenilen İngiliz paraşütçü 33 yaşındaki Nathy Odinson, atladıktan sonra paraşütü açılmayınca yere çakılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemenin ardından, Odinson’un olay yerinde hayatını kaybettiğini ve paraşütün iplerinin 33 yaşındaki paraşütçünün bedenine sarılı halde olduğunu söyledi.

    Binanın güvenlik görevlisi olayla ilgili verdiği ilk ifadede, akşam saatlerinde aniden apartmanın yanına bir cisim düştüğünü ve incelemeye gittiğinde mavi bir paraşütün içine sarılı halde bir adam gördüğünü belirtti.

    Adrenalin tutkusu sonu oldu! İngiliz paraşütçü, 30 katlı binadan çakıldı

    ÖNCE AĞAÇLARA ÇARPTI ARDINDAN YERE ÇAKILDI

    Pattaya Polis Müfettiş Yardımcısı Kamolporn Nadee ise, ilk incelemelerde 33 yaşındaki İngiliz vatandaşı Nathy Odinson’un havada yaşadığı bir teknik aksaklık nedeniyle paraşütünün açılmadığını ve önce ağaçlara ve ardından binanın yanına düştüğünü belirtti. Nadee ayrıca paraşütçünün atlama görüntülerini çekmek üzere olay yerinde bulunan 2 arkadaşının sorguya alındığını belirtirken, ekibin binaya nasıl girdiklerine ilişkin kamera kayıtlarının polis tarafından incelemeye alındığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Öte yandan, Tayland’da serbest paraşüt eğitmenliği yaptığı öğrenilen Odinson’un daha önce de aynı binada ve bölgedeki diğer binalarda birkaç kez atlayış gerçekleştirdiği ve görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TayvanİngilizParaşütçü
    Haberler > Dünya > Adrenalin tutkusu sonu oldu! İngiliz paraşütçü, 30 katlı binadan çakıldı
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