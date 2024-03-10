Afrika’dan kovulan Fransa rotayı Kafkaslara kırdı! Macron yeni işgal peşinde

Ankara’nın Afrika açılımı ile sömürge düzeni bozulan Fransa, AB liderliğini Almanya’dan alarak prestijini kurtarmak istiyor. Bunun için de Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olup Türk devletlerini hegemonyası altına almaya çalışıyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde dikkat çeken çıkışlara imza atıyor. Afrika’yı sömürerek elde ettiği milyarlarca dolar ülke ekonomisini ayakta tutuyordu. Ancak Türkiye’nin bu kıtada attığı güçlü adımlar, birçok ülkeyle siyasi, askerî ve ticari olarak yakınlaşması, ‘kazan-kazan’ taktiği Fransa’yı istenmeyen ülke hâline getirdi. Fransızlar birçok Afrika ülkesinden kovuldu. Planları altüst olan Fransa lideri, Afrika’daki hüsran sonrası rotasını Kafkaslara kırdı. İlk olarak Kazakistan ve Özbekistan’a gitti. AB’nin nükleer gücü Fransa’nın, bu ziyaretlerle hem uranyum hem de enerji ihtiyacını gidermeye çalıştığı belirtildi. Ardından Rusya karşısında Ukrayna’ya destek olmak için asker göndermeyi teklif etti. Macron’un hamlelerini Ermenistan ile yakınlaşma izledi. Modern silahlarını Erivan’a gönderdi. Özellikle, Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olma çabası “Almanya’nın tahtında gözü var, AB liderliğine oynuyor” şeklinde algılandı. Berlin yönetimi de Paris’e sert tepki gösterdi.

Kafkasya ve O. Doğu’yu yeniden ele geçirip yönetme planları yapan Macron’un attığı adımları diplomasi uzmanları yorumladı.

HEZİMET AĞIR GELDİ

Macron’un, Karabağ ve Libya’da Türkiye’ye karşı ağır bir yenilgi aldığını kaydeden Azerbaycanlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Aziz Alibeyli, yine savunma alanında Türk şirketlerine karşı Fransızların ciddi kayıp yaşadığını belirtti. Alibeyli mevcut tablo için “Türk ordusu, Suriye ve Irak’ta Fransa’nın oyununu ciddi biçimde bozdu. Fransızlar, intikam için Ermenistan ve Güney Kafkasya’yı karıştırmak istiyor. Fransa’nın hedefi uzun soluklu bir savaş.Avrupa’nın dağılma ihtimalini de hesaba katan Fransa, Avrupa’da liderlik mücadelesi veriyor.

YENİ SÖMÜRGE PEŞİNDE

KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay ise Fransa’nın Suriye ve Ermenistan’a yerleşerek Türkiye’ye komşu olmak istediğini vurguladı. Oktay “Fransızların, Kafkasya ilgisinin en önemli amaçlarından biri Türkiye’nin mesaisini başta Akdeniz olmak üzere tüm enerji ve stratejik önem arz eden bölgelerden uzaklaştırmak. Fransa’nın yakmak istediği ateş Türk Devletler Topluluğuna büyük zarar verir. Macron, yeni sömürü alanları açmaya çalışıyor. Türk Cumhuriyetlerine ziyaretleri bu kapsamda değerlendirilmeli” diye konuştu. Oktay’a göre Fransa’nın iştahını asıl kabartan husus ise Suriye’de kurulmak istenen PKK korsan bölgesi ve bu noktadan Türkiye karşıtı yürüteceği faaliyetler.

YENİ CEPHE AÇACAKLAR

Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan da şöyle konuştu: Rusları, Avrupa’dan uzak tutmak isterken diğer yandan Türkiye’nin huzurunu bozup dengeleri değiştirme gayesindeler. Kafkasları karıştırıp ikinci bir Ukrayna cephesi açma derdindeler. Fransa bu işin öncülüğünü üstlendi. Fransa özü itibarıyla kaostan beslenen bir ülke ve bölge ülkeleri buna karşı uyanık olmak zorunda.