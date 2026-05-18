Singapur'un katı kuralları ve yüksek cezaları, Hintli bir fenomenin paylaştığı videoyla gündeme oturdu. Ülkede kamuya ait alanlarda ağaçtan meyve koparmanın ya da yere düşen meyveleri toplamanın ağır cezaları olduğunu belirten Hintli kadın, kullanıcıları adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu durumu 'tuhaf' bulurken, bazıları da ülkenin disiplinine hayran kaldıklarını belirtti.

Sosyal medyada viral olan bir video, ülkede izin almadan ağaçtan meyve koparmanın ya da yere düşenleri toplamanın binlerce dolarlık cezası olduğunu ortaya çıkardı.

AĞAÇTAN DÜŞEN MEYVELERİ TOPLAMAK: 178 BİN TL

Singapur'da yaşayan Hintli bir içerik üreticisi, Instagram hesabından paylaştığı videoyla takipçilerini ülkenin az bilinen katı bir yasası hakkında uyardı. Ağaçtan düşerek kaldırıma saçılan mangoları gösteren fenomen, bu meyveleri yerden almanın 5.000 Singapur doları (yaklaşık 178 bin TL) para cezasına yol açabileceğini söyledi.

Ağaçtan düşen meyveye dokunmanın cezası 178 bin TL! Gören yolunu değiştiriyor

KULLANICILAR İKİYE AYRILDI

Kısa sürede yayılan bu video, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar Singapur'un sokak temizliği ve disiplinine hayran kalırken, büyük bir kesim ise yenilebilir gıdaların sokakta çürümeye terk edilmesini "doğal kaynak israfı" ve "tuhaf bir yasak" olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı, “Evcil hayvanlarımız meyveyi alırsa ne olacak?” diye sorarken, içerik üreticisi “Evcil hayvanınız da sizin sorumluluğunuzda olduğu için cezayı yine siz ödersiniz” cevabını verdi. Başka kullanıcılar ise uygulamayı “garip” ve “abartılı” olarak yorumladı.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, içerik üreticisinin durumu abarttığını savundu. Bazıları ise yere düşen meyvelerin alınabildiğini öne sürdü.

DEĞİL TOPLAMAK, YANINDAN BİLE GEÇMEK İSTEMEZSİNİZ

Söz konusu düzenlemenin Singapur Ulusal Kalkınma Bakanlığı ile NParks’ın resmi internet sitesinde de yer aldığı belirtildi. Resmi açıklamada, devlet arazilerindeki ağaçların ve bu ağaçların meyvelerinin devlete ait olduğu ifade edildi. Açıklamada, kamuya açık alanlarda bulunan ağaçlardan meyve toplamak veya yere düşen meyveleri almak isteyen kişilerin NParks’tan izin alması gerektiği kaydedildi. Parks and Trees Act kapsamında izinsiz meyve toplayan kişilere 5 bin Singapur dolarına kadar para cezası uygulanabileceği, suçun doğa rezervleri veya milli parklarda işlenmesi halinde ise cezanın 50 bin Singapur dolarına kadar çıkabileceği ve 6 aya kadar hapis cezası verilebileceği aktarıldı.

