NATO’nun Avrupa’daki yeni konuşlanma stratejisini test eden “Steadfast Dart 26” tatbikatı Alman medyasında manşet oldu. ABD’nin katılmadığı tatbikatta sahadaki askeri gücün önemli bölümünün Türkiye tarafından sağlandığına dikkat çekildi.

Alman basını, NATO’nun Avrupa’daki askeri gücünü yeniden şekillendiren "Steadfast Dart 26" tatbikatını manşetlerine taşıdı. Binlerce asker, 1500’den fazla askeri araç ve 20’yi aşkın savaş uçağının aynı anda sevk edildiği tatbikatta, NATO’nun kıta genelindeki büyük ölçekli hareket kabiliyeti sınanıyor. Alman medyası, bu dev askeri tabloda Türkiye’nin üstlendiği belirleyici rolü özellikle öne çıkardı.

Alman basını itiraf etti: NATO ABD’siz kaldı, Türkiye Avrupa'yı ayakta tuttu

ABD'NİN YERİNİ TÜRKİYE ALDI

ABD’nin yer almadığı tatbikatta yükün büyük bölümünün Türkiye ve İspanya tarafından taşındığına dikkat çekilen analizde, NATO tarihinde ilk kez bu büyüklükte bir amfibi filo, Güney Avrupa’dan Baltık Denizi’ne sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Cádiz Körfezi’nde oluşturulan dev filoda Türk ve İspanyol deniz subayları, Baltık Denizi’ne ilerleyen savaş grubunun komutasını üstlendi. Alman basını söz konusu tabloyu, "NATO için yeni bir denge" sözleriyle aktardı.

"ABD YOK, SORUMLULUK TÜRKİYE’DE"

Tatbikatta NATO’nun en büyük ülkesi olan ABD yer almamıştı. Almanya merkezli Kieler Nachrichten'e göre bu boşluğu Türkiye doldurdu. Yaklaşık 1500 Türk deniz piyadesi, tatbikatın ana unsurlarından biri haline geldi.

Analizde, "Türkiye ilk kez bir savaş birliğini Baltık Denizi’ne götürüyor ve ilk kez Kuzey Almanya’da kış koşullarında tatbikat yapıyor" yorumlarını paylaşıldı.

TÜRK DONANMASI BALTIK YOLUNDA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok maksatlı amfibi hücum gemisi "TCG Anadolu" ilk aşamada Rota Limanı’nda yer almadı. Alman basınına konuşan bir Türk subay, geminin Málaga açıklarında bulunduğunu ve hafta sonu filoya katılacağını söyledi.

232 metre uzunluğundaki "TCG Anadolu", yaklaşık 40 tank, savaş helikopterleri ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını taşıyor. Görev grubunda ayrıca ikmal gemisi “Derya” ile fırkateynler “İstanbul” ve “Öruç Reis” bulunuyor. Alman basını, bu gemilerin büyük bölümünün son iki yılda hizmete girdiğine özellikle değindi.

ALMAN KOMUTANDAN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE MESAJI

Tatbikatın başındaki NATO komutanı General Ingo Gerhartz, Alman basınına yaptığı değerlendirmede ittifak içi birlik mesajı verdi. Gerhartz, "Özellikle bu dönemde NATO’nun birliğini göstermek çok önemli" sözlerini kullandı.

Alman basını NATO’nun sahadaki gücünün büyük ölçüde Türkiye üzerinden şekillendiğini hatırlatarak, "ABD olmasa da NATO sahada, Türkiye ön safta" değerlendirmesini paylaştı.

NATO’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: ANADOLU ALMANYA YOLUNDA

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı (NATO Joint Force Command Brunssum - JFCBS) , “Steadfast Dart 26” tatbikatı kapsamında Türk donanmasına ait TCG Anadolu için özel bir paylaşım yaptı. NATO’nun resmi hesabından yayımlanan mesajda, “Bu bizim Anadolu’muz, Türk Donanması’nın en büyük savaş gemisi” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, 27 bin 400 ton deplasmana sahip olan Anadolu’nun yaklaşık 100 askeri aracı taşıyabildiği bilgisi yer aldı. Geminin, İspanya ve Türkiye’ye ait ilave savaş gemileriyle birlikte Almanya’ya doğru ilerlediği aktarıldı.

AVRUPA SAVUNMASINDA TÜRKİYE AĞIRLIĞI

"Steadfast Dart 26", 2019’dan bu yana Avrupa’da yapılan en büyük konuşlandırma tatbikatı olarak kayda geçti. İspanyol ve Türk gemilerinin Cádiz açıklarında birleşmesinin ardından filo, Biskay Körfezi ve Manş Denizi üzerinden Kuzey Denizi’ne, oradan Baltık’a ilerliyor.

Alman basını, Türk fırkateyni "TCG İSTANBUL"un hava savunmasında kritik görev üstlendiğini, Alman "Sachsen" fırkateyniyle birlikte filoyu koruduğunu yazdı. Görev boyunca Eurofighter, Tornado ve insansız hava araçları da filoya eşlik ediyor.

ALMANYA MERKEZ, TÜRKİYE SAHADA

Tatbikatın büyük bölümü Almanya’da gerçekleşiyor. Alman basınına göre Rusya ile muhtemel bir kriz senaryosunda Almanya, NATO için ana üs ve geçiş noktası konumunda. Ancak sahadaki askeri gücün önemli bölümünü Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri sağlıyor.

Yaklaşık 7300 askerin katıldığı tatbikatta, Türk, İspanyol, İtalyan ve Alman deniz piyadeleri ilk kez Alman topraklarında birlikte eğitim yapıyor. Alman basını bu tabloyu, "NATO’nun ABD olmadan da hareket edebildiğinin göstergesi" sözleriyle aktardı.

