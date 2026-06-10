Avrupa Birliği'nin yeni sığınma sistemi yürürlüğe girerken Almanya'da Schengen içi sınır kontrolleri tartışması büyüyor. Berlin'in vereceği karar, Schengen vizesi başvurularından Avrupa içindeki seyahatlere kadar milyonlarca Türk vatandaşını doğrudan etkileyebilecek üç farklı senaryoyu gündeme taşıyor.

Avrupa Birliği'nde yeni Ortak Avrupa Sığınma Sistemi'nin (GEAS) 12 Haziran'da yürürlüğe girmesine günler kala, Almanya'da Schengen Bölgesi içindeki sınır kontrolleri yeniden tartışma konusu oldu. Hükümet ortakları ile muhalefeti karşı karşıya getiren kriz, Avrupa Komisyonu'nun da baskısıyla Berlin'in en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Almanya'nın mevcut sınır denetimlerini sürdürüp sürdürmeyeceği tartışılırken, alınacak kararların Avrupa'ya seyahat eden ve gelecekte vize serbestisinden yararlanması beklenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından nasıl sonuçlar doğuracağı da merak konusu oldu.

12 Haziran öncesi Berlin'de "Schengen kapatılsın" çatlağı! Mutlak sınır koruması kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

BERLİN’DE SINIR ÇATLAĞI

İktidarın Sosyal Demokrat Partili (SPD) İç Politika Sözcüsü Sebastian Fiedler, 12 Haziran’da yeni sığınma sisteminin devreye girmesiyle birlikte Schengen Bölgesi'ndeki iç sınır kontrollerinin kademeli olarak sona ermesi gerektiğini ileri sürdü.

Fiedler, düzensiz geçişlerin azaldığı hatlardan başlanarak fiziki denetimlerin adım adım geri çekilmesini talep etti. Muhalefetteki Yeşiller ve FDP de mevcut kontrollerin federal polise aşırı yük getirdiğini, lojistik aksaklıklara, sınır kentlerinde ekonomik kayıplara ve trafik kuyruklarına yol açtığına işaret ederek, uygulamanın bir an önce bitirilmesini istiyor.

AB Komisyonu ve AB Göç Komiseri Magnus Brunner da sığınma başvurularının ciddi oranda düştüğünü öne çıkararak Almanya’ya "kontrollerden çıkın" baskısı yapıyor.

Buna karşın, koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), sınır kontrollerinin kaldırılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

CDU İç Politika Sözcüsü Alexander Throm, yeni sistemin etkilerinin hemen görülmeyeceğini, özellikle İtalya ve Yunanistan gibi sınır ülkelerinin kurallara uyup uymayacağının izlenmesi gerektiğini belirterek, iç sınırlardaki polis denetimlerinin devam etmesi gerektiği açıkladı.

12 Haziran öncesi Berlin'de "Schengen kapatılsın" çatlağı! Mutlak sınır koruması kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK? 3 SENARYO YOLDA

Almanya'da alevlenen bu Schengen ve sığınma reformu tartışması, Türkiye-AB ilişkilerini ve Türk vatandaşlarının seyahat dinamiklerini iki temel eksende doğrudan etkileyecek.

SCHENGEN VİZELERİNDE "SIKI GÜVENLİK VE RET" BASKISI SÜREBİLİR

Almanya, her ne kadar iç sınır kontrollerini kaldırmayı tartışsa da bunun ön şartı olarak AB dış sınırlarının mutlak surette güçlendirilmesini ve vize politikalarının sertleştirilmesini şart koşuyor. Yeni sığınma sistemi (GEAS), güvenli ülkelerden gelen başvuruların hızla reddedilmesini ve sınırlarda kapalı merkezler kurulmasını içeriyor.

Almanya’nın iç sınırları esnetebilmesi, dış sınırlardaki denetim kalitesine bağlı olduğundan, Türkiye gibi AB dışındaki ülkelerden yapılacak Schengen vizesi başvurularındaki katı güvenlik soruşturmaları, belge incelemeleri ve yüksek ret oranları bir süre daha esnemeyecektir. Berlin, birlik içine giren kişilerin takibini dış sınırda bitirmek isteyecektir.

AVRUPA İÇİ SEYAHAT EDEN TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN "RAHATLAMA" KAPIDA

Halihazırda geçerli Schengen vizesi veya yeşil pasaportu bulunan ve Avrupa içinde seyahat eden Türk vatandaşları ile lojistik/ticaret sektöründeki Türk tır şoförleri, Almanya'nın Avusturya, Çekya, Hollanda ve Polonya sınırlarında uyguladığı fiziki kontroller nedeniyle çok ciddi zaman ve gümrük kayıpları yaşıyordu.

Eğer SPD ve AB Komisyonu'nun baskısı sonuç verir ve Almanya iç sınır kontrollerinden kademeli olarak çekilirse, Avrupa içinde seyahat eden Türk vatandaşları için sınır kapılarındaki saatler süren kuyruklar, pasaport kontrolü baskısı ve lojistik gecikmeler son bulacak; Schengen'in özü olan "kesintisiz serbest dolaşım" hakkı yeniden işlevsel hale gelebilir.

ALTERNATİF DİJİTAL TAKİP SİSTEMLERİ DEVREYE GİRECEK

AB Komisyonu'nun önerdiği model, Almanya içinde seyahat eden yabancıların ve Türk vatandaşlarının otoyollarda veya şehirlerarası hatlarda sistematik olmayan, istihbarata dayalı akıllı takip sistemleriyle daha sık kontrol edilebileceği yeni bir denetim döneminin önünü açabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası