Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almanya'dan savaş hazırlığı! O sisteme göz diktiler

Almanya'dan savaş hazırlığı! O sisteme göz diktiler

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Almanya&#039;dan savaş hazırlığı! O sisteme göz diktiler
Almanya, Rheinmetall, Savunma Sanayii, Hava Savunması, NATO, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Küresel çapta savaş gerginliği artarken, ülkelerin savunma sanayisine yatırımları da sürüyor. Almanya, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Rheinmetall’in Skyranger anti-uçaksavar sisteminden büyük çaplı bir alım yapmaya hazırlanıyor.

Almanya, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Rheinmetall’in Skyranger anti-uçaksavar sisteminden büyük çaplı bir alım yapmaya hazırlanıyor.

Şirket CEO’su Armin Papperger, Alman Silahlı Kuvvetleri ile 7-9 milyar dolar değerinde bir sözleşmenin bu yıl imzalanmasını beklediklerini açıkladı. Teslimatların 2035 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Almanya'dan savaş hazırlığı! O sisteme göz diktiler - 1. Resim

SOĞUK SAVAŞ'TA KALDIRILAN SİSTEMİN YERİNİ ALACAK

TWZ haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Soğuk Savaş sonrası dönemde hizmetten kaldırılan Gepard sistemlerinin yerini alacak Skyranger 30, 8x8 Boxer tekerlekli zırhlı araç üzerine entegre ediliyor.

Tek bir 30 mm revolver top ve kısa menzilli Stinger füzeleri ile donatılan sistem, özellikle insansız hava araçları (İHA) ve düşük irtifada seyreden hava tehditlerine karşı etkili olacak şekilde tasarlandı. Skyranger’da ayrıca Hensoldt tarafından geliştirilen Spexer 2000 3D radar ve elektro-optik sensörler bulunuyor.

Almanya'dan savaş hazırlığı! O sisteme göz diktiler - 2. Resim

Gepard’ların Ukrayna’da İHA’lara karşı gösterdiği etkinlik, Almanya ve NATO ülkelerinde SHORAD (kısa ve çok kısa menzilli hava savunması) sistemlerinin yeniden önem kazanmasına yol açtı. Ancak, 35 mm cephanenin tedarikindeki zorluklar nedeniyle daha ekonomik ve kullanımı kolay sistemlere yönelim söz konusu.

Bu kapsamda, 50 kalibrelik makineli tüfek tabanlı sistemler gibi alternatif çözümler de gündemde bulunuyor. Ukrayna’da gönüllü bağışlarla desteklenen Sky Sentinel sistemi, bu alanda örnek gösterilen düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir hava savunma aracı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Dış Haberler

Fenerbahçe'nin rakibi kim oluyor? Benfica-Nice maçının skoru ne?Bakan Yerlikaya'dan yangın bölgesine anlamlı ziyaret!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD, Süveyda için devrede iddiası! Beyaz Saray'dan insani yardım koridoru mesaisi - DünyaABD, Süveyda için devrede iddiası!Avrupa'yı alevler sardı! Binlerce kişi tahliye ediliyor - DünyaAvrupa'yı alevler sardı!Netanyahu'dan ateşkes ve esir takası açıklaması: Geride kaldı, ihtimali yok - DünyaNetanyahu'dan ateşkes ve esir takası açıklamasıAlaska zirvesi öncesi kritik görüşme! Putin ve Kim Jong Un'dan fikir alışverişi - DünyaAlaska zirvesi öncesi kritik görüşme!Romanya'dan sarsıcı Bakü-Tiflis-Ceyhan iddiası: "Türkiye'den Avrupa'ya sevk edilen petrole operasyon!" - Dünya"Petrole büyük miktarda klor karıştırıldı!"16 mahkum hapishaneden kaçtı! Bölgede alarm durumu - Dünya16 mahkum hapishaneden kaçtı! Bölgede alarm durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...