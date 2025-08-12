Almanya'dan savaş hazırlığı! O sisteme göz diktiler

Almanya, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Rheinmetall’in Skyranger anti-uçaksavar sisteminden büyük çaplı bir alım yapmaya hazırlanıyor.

Şirket CEO’su Armin Papperger, Alman Silahlı Kuvvetleri ile 7-9 milyar dolar değerinde bir sözleşmenin bu yıl imzalanmasını beklediklerini açıkladı. Teslimatların 2035 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

SOĞUK SAVAŞ'TA KALDIRILAN SİSTEMİN YERİNİ ALACAK

TWZ haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Soğuk Savaş sonrası dönemde hizmetten kaldırılan Gepard sistemlerinin yerini alacak Skyranger 30, 8x8 Boxer tekerlekli zırhlı araç üzerine entegre ediliyor.

Tek bir 30 mm revolver top ve kısa menzilli Stinger füzeleri ile donatılan sistem, özellikle insansız hava araçları (İHA) ve düşük irtifada seyreden hava tehditlerine karşı etkili olacak şekilde tasarlandı. Skyranger’da ayrıca Hensoldt tarafından geliştirilen Spexer 2000 3D radar ve elektro-optik sensörler bulunuyor.

Gepard’ların Ukrayna’da İHA’lara karşı gösterdiği etkinlik, Almanya ve NATO ülkelerinde SHORAD (kısa ve çok kısa menzilli hava savunması) sistemlerinin yeniden önem kazanmasına yol açtı. Ancak, 35 mm cephanenin tedarikindeki zorluklar nedeniyle daha ekonomik ve kullanımı kolay sistemlere yönelim söz konusu.

Bu kapsamda, 50 kalibrelik makineli tüfek tabanlı sistemler gibi alternatif çözümler de gündemde bulunuyor. Ukrayna’da gönüllü bağışlarla desteklenen Sky Sentinel sistemi, bu alanda örnek gösterilen düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir hava savunma aracı olarak öne çıkıyor.