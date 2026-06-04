BM Genel Kurulu'ndaki oylamada Portekiz ve Avusturya'nın gerisinde kalarak tarihinde ilk kez Güvenlik Konseyi'ne seçilemeyen Almanya, Gazze'deki savaş suçlarına rağmen İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle üye devletler nezdinde güven kaybetti.

Almanya, tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilemedi.

BM Genel Kurulu’nda 2027-2028 dönemi için "Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu"na ayrılan iki koltuk için yapılan ilk tur oylamada; Portekiz 134 oy, Avusturya ise 131 oy alarak ipi göğüsledi.

Almanya ise seçilmek için gereken 127 oylu üçte iki barajının çok altında kalarak sadece 104 oy toplayabildi. Böylece Almanya, BM'nin en güçlü organında koltuk kazanma mücadelesinde tarihinde ilk kez başarısızlığa uğramış oldu.

Almanya'ya BMGK şoku! Tarihinde ilk kez seçilemedi

İSRAİL’E VERİLEN KOŞULSUZ DESTEK KRİTİK OYLARI KAYBETTİRDİ

Oylama öncesinde Almanya'nın İsrail’e yönelik duruşu tepki toplamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Berlin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dönüşümlü üyelik koltuğu kazanamamasında Ukrayna ve İsrail'e verdiği desteğin oy kaybına yol açmış olabileceğini kaydetti:

"Güvenlik Konseyi'nin beş yeni üyesinden hangilerinin seçileceğini belirlemek için yapılan oylamada Almanya'nın Portekiz ve Avusturya'ya karşı kaybetmek acı bir yenilgi. İsrail'e ve Ukrayna'ya verdiğimiz kararlı destek var, Rusya böyle bir sesin Güvenlik Konseyi'nde olmasını istemiyor"

Merz hükümeti daha önce de Güvenlik Konseyi üyeliğini uluslararası hukuku savunmak ve küresel barışı güçlendirmek için kullanmayı vadetmişti. Ancak Berlin’in, Gazze'de işlenen savaş suçlarına rağmen İsrail'e koşulsuz destek vermeye devam etmesi ve Tel Aviv'e karşı daha sert bir tutum sergilemekten kaçınması, üye devletler nezdinde güven kaybetmesine ve kritik oyları rakipleri Portekiz ile Avusturya'ya kaptırmasına neden oldu.

Yeni seçilen üyeler, 2027 başında BMGK’de bu yıl sonu süresi bitecek geçici üyeler Danimarka, Yunanistan, Pakistan, Panama ve Somali’nin yerine 2 yıl için göreve başlayacak.

Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Litvanya ve Liberya, şu an BMGK’de bulunan diğer 2 yıllık geçici üyeleri oluşturuyor.

BMGK ÜYELERİ, SIRAYLA HER AY KONSEY'E BAŞKANLIK EDİYOR

BM Güvenlik Konseyi, veto yetkisine sahip 5 daimi üye ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ve 2 yıllık dönemler için seçilen 10 geçici üyeden oluşuyor. BMGK üyeleri, sırayla her ay Konsey'e başkanlık ediyor.

Her dönem bölgelere göre kontenjan verilen BMGK üyeliğine seçilmek için BM Genel Kurul'da oy kullanan ülkelerin en az 3'te 2'sinin oyunun alınması gerekiyor.

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