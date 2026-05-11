ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en sıkı korunan askeri tesislerinden biri olan Fort Knox’un kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 700 milyar dolar değerindeki altın rezervinin yerinde olup olmadığını bizzat kontrol etmek istediğini belirten Trump, "Acaba çok fazla hırsızlık yaptıkları için altını orada mı bıraktılar?" çıkışı yaptı.

ABD’nin finansal kalesi Fort Knox, tarihin en büyük denetimlerinden birine sahne olabilir. Göreve geldiği günden bu yana federal harcamalardaki usulsüzlüklerin üzerine giden Trump, bu kez gözünü Kentucky’deki devasa altın deposuna dikti.

Geçtiğimiz Pazar günü katıldığı bir televizyon programında konuşan 79 yaşındaki başkan, Fort Knox’un o kalın kapılarını çalıp içeride ne olduğunu görme fikrini ciddi şekilde masaya yatırdı.

"Fort Knox. Çok kalın bir kapı. Orada altın olup olmadığını görmek için bir göz atıyoruz. Acaba çok fazla hırsızlık yaptıkları için altınları Fort Knox'ta mı bıraktılar diye merak ediyorum. Bir ara gitmek ve altının orada olup olmadığını görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

MUSK’TAN DESTEK: KURŞUNLARI MI BOYADILAR?

Trump’ın sitemlerine ise en büyük destek, Elon Musk’tan geldi. Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda altınların varlığını sorgulayarak, "Orada olduğunu söylüyorlar ama gerçek mi? Yoksa biri kurşunları boyayıp altın diye mi yutturdu?" ifadelerini kullandı. Musk’ın canlı yayınla denetim yapılması önerisi, "yetersiz şeffaflıkla" eleştirilen tesis üzerindeki baskıyı artırdı.

700 MİLYAR DOLARLIK GİZEMLİ KALE

ABD Darphanesi’ne göre Fort Knox bünyesinde 147,3 milyon ons saf altın barındırıyor. Ons başına güncel piyasa değerleri göz önüne alındığında bu rezervin değeri yaklaşık 435 milyar ile 700 milyar dolar arasında değişiyor. 20 ton ağırlığındaki matkap geçmez kapıları ve 750 ton takviyeli çelik yapısıyla bilinen tesis, sadece altın değil. Magna Carta’dan Bağımsızlık Bildirgesi’ne kadar dünya tarihinin en kıymetli belgelerini de savaş dönemlerinde koruma altına almıştı.

SON KAPSAMLI DENETİM 1953’TE YAPILDI

Trump ve Musk’ın şüphelerini tetikleyen en büyük etken, tesiste 1953 yılından bu yana kapsamlı bir fiziksel denetimin yapılmamış olması. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, her yıl rutin denetimlerin yapıldığını ve tüm altınların yerinde olduğunu savunsa da, kamuoyunda "altınların gizlice satıldığı" veya "sahteleriyle değiştirildiği" yönündeki iddialar dinmek bilmiyor. Bugüne kadar tesise girebilen tek ABD Başkanı 1943 yılında Franklin D. Roosevelt olmuştu.

"YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK YOLSUZLUK TESPİT ETTİK"

Trump, daha önce denetim talebinin sadece bir merak değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak şöyle konuşmuştu:

"Şu ana kadar yüz milyarlarca dolarlık dolandırıcılık tespit ettik ve bu sadece başlangıç. Fort Knox’a gidip bakacağız çünkü belki de birileri o tonlarca altını çoktan çaldı. Oraya gidersiniz ve yer bomboştur."

