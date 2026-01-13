İran’da iki haftadır süren protestolar ve artan istikrarsızlık Ankara tarafından yakından izlenirken, Türkiye olası göç, güvenlik ve bölgesel risklere karşı tüm kurumlarıyla teyakkuzda. Edinilen bilgiye göre Ankara, sorunun dış müdahalelerle değil İran’ın meşru reform taleplerini dikkate alarak kendi dinamikleri içinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi / ANKARA - İran’da döviz fiyatlarında yaşanan ani dalgalanma ve ekonomik kriz nedeniyle başlayan protesto gösterileri iki haftadır ülke geneline yayılarak devam ediyor. 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, rejim destekçileri de sokaklardaki yerini aldı.

Edinilen bilgiye göre 560 kilometrekare kara sınırı, 4 hudut kapısı bulunan komşusunda yaşananları dikkatle isleyen Ankara ise İran’da yaşanan olayların daha fazla şiddet sarmalına girmeden, meşru toplumsal reform talepler de göz önüne alarak bir an önce son bulması gerektiğine işaret ediyor. İran’da yaşanan kitlesel hareketlenmelerin, halkın, rejimden beklediği ihtiyaç ve taleplerin üzerine ekonomik sıkıntıların da eklenmesiyle, kaçınılmaz bir hal aldığını vurgulanırken, vatandaşlarına çözüm sunacak olan İran yönetiminin artık meşru reform taleplerini dikkate alması gerektiği belirtildi. Söz konusu taleplerin değerlendirilmesinin olayların yatışması konusunda önemli bir etken olacağı ifade ediliyor.

İRAN KENDİ SORUNUNU ÇÖZMELİ

İran’a yönelik muhtemel bir dış müdahalenin, bölgede daha fazla istikrarsızlık doğurabileceğinin altı çizilirken, bölgesel istikrarın korunmasının önemine vurgu yapıldı. Ankara, sorunu, İran’ın kendi içinde çözmesinin en ideali olduğu görüşünü dile getirirken, Tahran’ın sahip olduğu dinamiklerin ve coğrafi özelliklerin Suriye ya da Irak olmadığının unutulmaması gerektiği kaydedildi.

Ankaradan İran teyakkuzu: Tüm senaryolara göre önlem alındı

GEREKLİ ÖNLEMLE ALINIYOR

İstikrarsızlığın artması durumunda göç hareketlerinin ortaya çıkabileceği, ülke içinde etnik çatışmaların yaşanabileceği ve bölgedeki terörist oluşumların yeniden canlanabileceği uyarısında bulunulurken, Türkiye’nin geçmiş tecrübeleri ve mevcut kapasitesiyle İran’da yaşanabilecek her türlü senaryoya karşı hazır olduğunun da altı çizildi. Dezenformasyon ve manipülasyonlara dikkat edilmesi gerektiğine işaret edilirken, Ankara’nın İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiği, ilgili tüm m kurumların İran’daki gelişmeler karşısında teyakkuzda olduğu öğrenildi. Sınır güvenliği başta olmak üzere çeşitli senaryolara göre gerekli önlemlerin alındığının da altı çizildi.

DEZENFORMASYON UYARISI

Bu süreçte kamuoyunun yoğun bir dezenformasyona maruz kaldığına işaret edilirken, özellikle sosyal ve konvansiyonel medyada konu hakkında ustü örtülü̈ veya acık dezenformasyon ve manipülasyonlara karsı duyarlı olunması gerektiği ifade edildi. Krizin dış boyutuyla tırmanması durumunda Türkiye’nin bölgede ve uluslararası arenada tansiyonu düşürmek adına üzerine düsen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğu da bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası