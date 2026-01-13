İran'da enflasyon patladı! 1 İran Riyali, 0 dolar oldu
İran ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolarla zor günler geçiriyor. Google grafiklerine göre İran'da 1 Riyal, 0 ABD doları olarak görülüyor.
- İran Riyali, 1 ABD dolarının 1 milyon 137 bin 500 Riyal'e ulaşmasıyla akılalmaz boyutlarda değer kaybetti.
- Aşırı düşüş nedeniyle Google, 1 İran Riyali'ni 0,00 dolar olarak göstererek veriyi yuvarladı.
- İran Riyali, Lübnan Poundu'nun ardından dünyanın en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu.
- Enflasyonun tetiklediği protestolar sürerken, dini lider Hameney CIA ve Mossad'ı suçlarken, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sorumluluğu üstlendi.
İran sokaklarını yangın yerine çeviren protestoları ateşleyen enflasyon akılalmaz boyutlara ulaştı. Google grafiklerine 1 İran Riyali, 0,00 dolar olarak görüldü. 1 ABD doları ise 1 milyon 137 bin 500 İran Riyali olarak aktarıldı.
İran Riyali'nin aşırı düşmesi nedeniyle Google borsa grafiği, veriyi net bir doğrulukla veremeyerek yuvarladı. Türk lirası da İran Riyali'ne göre büyük değer kazando. 1 lira, 25 bin 366 İran Riyali'ne eş değer oldu.
DÜNYANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 2. PARASI
İran'ın parası dünyanın en çok değer kaybeden 2. para birimi oldu. Birinci sırada Lübnan Pound'u kaldı.
Protestocuların sokakları talan ettiği İran'da ise ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney, olanlardan dolayı CIA ve Mossad'ı suçladı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise "sorumluluğun kendi üzerlerinde olduğunu" söyledi.