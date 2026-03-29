Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan, Montreal’de katılacağı konferanslar öncesinde Kanada hükümetinin engeline takıldı. Daha önce Gazze’ye yardım götüren "Madleen" gemisinde Turkiye Gazetesi'ne özel açıklamalar yapan Hassan, kararı "ifade özgürlüğüne yönelik bir sansür" olarak nitelendirdi.

Kanada hükümeti, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden AP milletvekili seçilen Rima Hassan’ın ülkeye girişini engelledi. Edinilen bilgilere göre, Kanadalı yetkililer önce Hassan’ın elektronik seyahat iznini (eTA) onayladı, ancak seyahate sadece bir gün kala bu izni iptal etti. Karara gerekçe olarak Hassan’ın "vize reddi veya giriş yasağı" bilgilerini sakladığı iddia edildi.

Oysa ki İsrail, Filistin haklarını savunan Hassan’ın 2025’te ülkeye girişini yasaklamış ve kendisini asılsız şekilde "terör propagandası" ile suçlamıştı.

AP milletvekili Rima Hassan’a Kanada engeli! Türkiye Gazetesi’ne açıklamıştı

TÜRKİYE GAZETESİ’NE KONUŞMUŞTU: "SESSİZ KALMAZDIM"

Rima Hassan, geçtiğimiz aylarda Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen "Madleen" gemisindeyken Türkiye Gazetesi'nin sorularını cevaplamıştı ve Batı’nın "çifte standardını" şu sözlerle eleştirmişti:

"Beni bu girişime iten şey tutarlılık kaygısıydı. Bir buçuk yıldır Avrupa Parlamentosu’nda İsrail politikasına ve Avrupa'nın bu suç ortaklığına karşı çıkıyorum. Gazze’deki kıtlık ve soykırım bağlamında, inançlarımız için sonuna kadar tutarlı olmamız gerekiyordu. Sessiz kalamazdım."

"AVRUPA SİLAH SATIYOR, SİVİL TOPLUM DİRENİYOR"

Hassan, gazetemize verdiği röportajda Avrupa ülkelerinin İsrail’e askeri desteğini de ifşa etmişti. Almanya ve İtalya’nın ardından Fransa’nın da silah sevkiyatlarını sürdürdüğünü belirten Hassan, "İsrail ile Ortaklık Anlaşması derhal askıya alınmalı. Şu an kazanmamız gereken asıl savaş, İsrail’e karşı gerçek yaptırımlar elde etmeyi amaçlayan yaptırım savaşıdır" ifadelerini kullanmıştı.

"HUKUKİ BİR MEYDAN OKUMA"

Özgürlük Filosu’nun eylemini sadece sembolik değil, aynı zamanda hukuki ve siyasal bir meydan okuma olarak tanımlayan Hassan, gemideki insani yardımın miktarından ziyade, denizden yardım alma hakkının tescillenmesinin önemine değinmişti.

