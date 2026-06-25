Otomotiv dünyasında lüksün ve zarafetin simgesi olan siyah renk, bilimsel bir inovasyonla sınırları zorluyor. Çin'de yürütülen yeni bir araştırmada, görünür ışığın %99,9’undan fazlasını tamamen emerek kapladığı üç boyutlu nesneleri adeta bir "kara delik" ya da iki boyutlu bir silüet gibi gösteren ultra siyah bir araba boyası geliştirildi.

Otomotiv dünyasında lüksün ve zarafetin simgesi olarak kabul edilen siyah renk, bilimsel bir inovasyonla yepyeni bir boyuta taşındı.

Matter & Light dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Çin’de Nippon Paint bünyesinde faaliyet gösteren Nipsea Group’un Ar-Ge bölümündeki araştırmacılar, görünür ışığın %99,9’undan fazlasını emen ultra siyah bir araba boyası geliştirdi.

Boyanan nesneleri adeta bir boşluk gibi gösteren yeni teknoloji, otomotiv standartlarına uyum sağlayan yapısıyla hafızalara kazınacak.

Görenler gözlerine inanamıyor! Arabaları kara deliğe çeviren boya geliştirildi: Üç boyutlu nesneleri yok ediyor

NESNELERİ İKİ BOYUTLU BİR SİLÜETE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Geliştirilen yeni kaplama yöntemi, yüzeyin mikroskobik yapısını değiştirerek ışığı hapseden "yapısal emilim" tekniğini kullanıyor. Sıradan siyah araba boyalarının ışık emme oranı en fazla %99,8 civarında kalırken, bu yeni formül görünür ışık dalga boylarının ortalama %99,9'unu yok ediyor. Son derece siyah malzemelerle kaplanmış nesneler, kıvrımlarını ve konturlarını kaybederek üç boyutlu özelliklerini yitiriyor. Ortaya çıkan kusursuz karanlık, nesnelerin tuhaf bir şekilde düz, şekilsiz ve sadece bir silüet gibi görünmesine yol açıyor.

VANTABLACK TEKNOLOJİSİNİN KUSURLARI KARBON ORTAKLIĞIYLA ÇÖZÜLDÜ

Geçmiş yıllarda görünür ışığın %99,965’ini emebilen Vantablack isimli nanomalzeme geliştirilmiş ve bir otomotiv şirketi fuar amacıyla bir aracını baştan sona bu boyayla kaplamıştı. Ancak karbon nanotüplerden yapılan Vantablack teknolojisi, çevresel faktörler karşısında rengini koruyamıyor, pigment yapısı hızla bozuluyor ve yüksek maliyeti nedeniyle seri üretime uyum sağlayamıyordu.

Çinli araştırmacılar, karbon nanotüpleri geleneksel karbon siyahı pigmentiyle birleştirerek bu sorunu çözmeyi başardı. İki maddenin karışmasını sağlamak için, parçacıkları boyanın pürüzlü yüzeyi üzerinde ışığı hapseden özel bir öğütme işlemi kullanıldı.

MEVCUT EKİPMANLARLA UYGULANABİLİYOR VE SERİ ÜRETİME HAZIRLANIYOR

Kimyager araştırmacı Zhiwei Liu, derin siyah tonların lüks araç sahipleri için her zaman ilk tercih olduğunu ve otomotiv şirketlerinin uzun süredir seri üretime uygun kaplama çözümleri üzerinde çalıştığını ifade etti. Geliştirilen yeni formül, geleneksel otomotiv sprey ekipmanlarıyla doğrudan uygulanabilen bir yapıya sahip.

Yapılan test panelleri, nem, suya daldırma ve uzun süre ısıya maruz kalma gibi zorlu şartlara karşı görünür bir kusur veya yapışma sorunu olmadan dayanıklılık gösterdi. Yeni geliştirilen ultra siyah kaplama, mevcut otomotiv standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olsa da binek araçlarda yaygın olarak kullanılabilmesi için dayanıklılık ve uygulama testlerinin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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