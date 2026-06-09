İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez çevresindeki yabancı askeri varlığın bölgedeki riskleri artırdığını belirterek, bu güçlerin bölgeden ayrılmasının gerilimi azaltacağını söyledi. Arakçi, diplomasi vurgusu yaparken 'başka seçeneklerin de masada olduğu' mesajını verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile artan gerilim ve Körfez bölgesindeki askeri hareketlilik hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Arakçi, bölgedeki yabancı askeri unsurların ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu ifade etti.

Arakçi, “Topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler, insan hataları, basit kazalar ya da çapraz ateş riski nedeniyle sürekli bir tehlike altındadır. Bu riski azaltmanın en iyi yolu bölgeden ayrılmalarıdır” ifadelerini kullandı.

"BAŞKA DİLLERİ DE KONUŞABİLİRİZ"

Arakçi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın geçtiğimiz saatlerde kullandığı ifadeleri yineleyerek, "Diplomasinin dilini tercih ederiz, ancak başka dilleri de konuşabiliriz" açıklamasını yaptı.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arakçi, bölgenin uluslararası değil İran ve Umman arasında yer alan stratejik bir alan olduğunu savundu. İran’ın deniz, hava ve kara sınırlarının ihlaline karşı her zaman teyakkuzda olduğunu söyledi.

Arakçi’nin açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD askeri helikopterinin İran tarafından düşürüldüğü iddiasının ardından geldi. Trump, olayda iki pilotun yara almadığını belirtmiş ve ABD’nin buna karşılık vermesi gerektiğini ifade etmişti.

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