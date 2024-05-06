Arjantin liderinden Falkland itirafı: "Şu anda İngiltere'nin elinde"

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Falkland Adaları'nın şu anda "İngiltere'nin elinde" olduğunu kabul ettiğini söyledi.

BBC'ye verdiği röportajda sağcı politikacı, adaları diplomatik kanallardan geri alacağına söz verdi ancak "anlık bir çözüm olmadığını" söyledi. Falkland Adaları'nın statüsüne ilişkin dili, tarihsel olarak adaların Arjantinli olduğunu savunan geçmiş liderlerden farklı.

İlgili Haberler ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu!

Başkan Milei, Falkland Adaları'nın egemenliğini İngiltere'den kazanmaya çalışmanın onlarca yıl alabileceğini kabul etti ve Arjantin'in "çatışma arayışında olmadığını" söyledi. Bu, Nisan ayı başında Falkland Savaşı'nın 42. yıldönümünde adaların Arjantin'e dönmesi için bir "yol haritası" sözü vermesinin ardından geldi.

Milei, "Adaların egemenliğini talep ederek göğüslerini döven ama sonuç alamayan" siyasetçileri eleştirmişti.

FALKLAND'DA NE OLMUŞTU?

İngiltere ve Arjantin, 1982'de Arjantin'deki Malvinas olarak bilinen İngiliz denizaşırı toprakları için savaşa girdi. İşgalde 255 İngiliz askeri, üç adalı ve 649 Arjantinli personel hayatını kaybetti.

İlgili Haberler İngiltere, Ukrayna'nın Rusya'yı vurmasına izin verdi

Ancak Başkan Milei, Falkland Savaşı sırasında İngiltere başbakanı olan Margaret Thatcher'ı övdü. Kendisi, bir vitrin masasında Margaret Thatcher'ın bazı hatıralarının bulunduğu başkanlık sarayındaki ofisinde konuşuyordu.

Başka bir yerde, eski bir Arjantin başkanının Rolling Stones'lu bir fotoğrafı, kendisinin bir büstü heykeli ve üzerinde onun fotoğrafının bulunduğu bir su şişesi duruyordu.

Lady Thatcher, savaş sırasında Arjantin donanma kruvazörü General Belgrano'nun torpillenmesi emrini verdi ve bu, gemideki 323 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Ona hala hayran olup olmadığı sorulduğunda Milei şunları söyledi: "Birini milliyeti veya ırkı nedeniyle eleştirmek entelektüel açıdan son derece risklidir. Margaret Thatcher'ın pek çok konuşmasını dinledim. Harikaydı. Peki sorun ne?” ifadelerini kullandı.



İlgili Haberler Gazze'de son durum... İsrail ordusu haritayla duyurdu! Refah'a kara harekatı her an başlayabilir

Arjantin uzun süredir Atlantik Okyanusu'nun güneybatısındaki adalar üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor - kıyıdan 300 mil uzakta ve Birleşik Krallık'tan 8.000 mil uzakta. Buenos Aires'teki başkanlık sarayının avlusunda bunların bir plaketi sergileniyor.

"ADALAR ÜZERİNDEKİ EGEMENLİĞİMİZ TARTIŞAMAYA AÇIK DEĞİL"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Şubat ayında adaları ziyaret etti ve egemenliklerinin tartışmaya açık olmadığını söyledi.

Başkan Milei şunları söyledi: “Eğer bu bölge artık Birleşik Krallık'ın elindeyse, bunu yapmaya hakkı var. Bunu bir provokasyon olarak görmüyorum” dedi.

Geçmiş liderlerin ve birçok Arjantinlinin adaların İngiliz olduğunu kabul etmeyi her zaman reddettiği göz önüne alındığında, bu önemli bir açıklama gibi görünüyor.

2013 yılında David Cameron başbakan olduğunda adalılar Birleşik Krallık'ın denizaşırı toprakları olarak kalması yönünde oy kullandı.

"EGEMENLİĞİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Başkan Milei, adaların "barış çerçevesinde" Arjantin'e ait olmasını istediğini söyledi ve "Egemenliğimizden vazgeçmeyeceğiz ve Birleşik Krallık ile çatışmaya girmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bunun yanında, adaların Arjantin'e iadesinin "Zaman alacağını" ve "uzun vadeli bir müzakereyi" içereceğini söyleyerek bu konuda bir zaman çerçevesi koymayı reddetti.

İngiltere'nin bunu neden kabul edeceği sorulduğunda Milei şunları söyledi: "Bugün müzakere yapmak istemeyebilirler. Daha sonraki bir noktada bunu isteyebilirler. Zamanla pek çok pozisyon değişti.”

Bunun kendi önceliği olmadığını reddetti, ancak zorlandığında Hong Kong'un 1997'de İngiltere'den Çin'e devredilmesine atıfta bulunarak "elbette" bunun onlarca yıl alabileceğini itiraf etti