Stratejik önemi ve mineral zenginlikleriyle dikkat çeken özerk bölge Grönland, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın alma veya ele geçirme arzusunu kesin bir dille reddetti. Hükümet, savunmasının NATO tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Kutbu'nun stratejik öneme sahip ve mineral yatakları bakımından zengin özerk bölgesi Grönland, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı ele geçirme hedefini bir kez daha net bir dille geri çevirirken, bölgenin savunmasını NATO çatısı altında güçlendirme kararı aldığını duyurdu.

Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın hükümeti, ABD'nin bu emelini "hiçbir koşulda kabul edemeyeceklerini" belirtti. Trump, adanın Rusya veya Çin tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla ABD'nin Grönland'a sahip olması gerektiğini savunuyor. Ancak Grönland hükümeti, "Danimarka uluslar topluluğunun bir parçası olarak Grönland, NATO üyesidir ve savunması bu nedenle NATO aracılığıyla yapılmalıdır. ABD dahil tüm NATO üyelerinin savunmamızda ortak çıkarı vardır” açıklamasını yaptı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, "Biz, kararlarını kendi veren demokratik bir toplumuz. Ve eylemlerimiz uluslararası hukuka dayanmaktadır" ifadeleriyle ülkesinin egemenlik hakkını vurguladı.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE NATO’NUN SONU TEHDİDİ

Diğer taraftan, Trump’ın dünyanın en büyük adasını satın alma niyeti uluslararası camiada tepki görmeye devam ediyor. AB Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, ABD'nin Grönland'ı askeri yollarla ele geçirmesi durumunda bunun "NATO'nun sonu olacağını" söyledi. Kubilius, böyle bir saldırı karşısında AB'nin karşılıklı yardım maddesi (AB Antlaşması'nın 42.7. Maddesi) gereği üye devletlerin Danimarka'ya yardım etmekle yükümlü olacağını belirtti.

Arktikteki gerilim tırmanıyor! Grönlande AB üyeliği önerisi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, ittifakın Arktik güvenliğinin önemini kabul ettiğini ve bölgedeki risklere karşı "topluca korunmak için sonraki adımlar üzerinde çalıştığını" açıkladı. Rutte, ABD'nin yorumlarına doğrudan değinmese de, Danimarka'nın savunma yatırımlarını hızlandırmasını memnuniyetle karşıladığını ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Washington'daki görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı askeri bir eylem başlatma riskini düşük gördüğünü ve Arktik bölgesindeki güvenlik sorunlarının ortak bir çıkarla ele alınması gerektiğine inandığını ifade etti.

AB ÜYELİĞİ ÖNERİSİ

Grönland'ın 1979'da Danimarka'dan özerklik kazanmasından bu yana bağımsızlığa doğru ilerlediği bir dönemde, eski Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, ABD'nin ilgisini savuşturmak için Grönland'a AB üyeliği teklif edilmesini önerdi. Habeck, "Dünya tamamen değişti. Avrupa buna uygun cevap vermeli" diyerek 1985'te o zamanki Avrupa Topluluğu'ndan çekilen Grönland'a "pragmatik ve aşamalı" bir teklif sunulması çağrısında bulundu.

ÇİN’DEN TRUMP’A KINAMA

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, "Arktik, uluslararası toplumun genel çıkarlarını ilgilendirmektedir" diyerek ABD'nin Grönland'a olan ilgisini eleştirdi ve Çin'in bölgedeki faaliyetlerinin barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediğini vurguladı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ve Danimarkalı mevkidaşı Lars Løkke Rasmussen'in, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da yapacağı diplomatik görüşme merakla bekleniyor.

