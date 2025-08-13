Ateşkes için yeşil ışık yeniden yandı! Hamas masaya dönüş sinyali verdi

Hamas'ın, İsrail ile ateşkesi ve gerilimin azaltılmasını görüşmek için müzakerelere hızla dönme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" televizyonunun ismi açıklanmayan Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hamas heyeti bugün Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile bir araya gelerek "Gazze'deki gerilimi azaltma çabalarını ilerletmenin yollarını" görüştü.

Mısır'ın, İsrail saldırılarını sona erdirmeye hazırlık olarak gerilimi azaltmak için tüm taraflarla temaslarını yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, Hamas'ın "ateşkesi ve gerilimi azaltmayı görüşmek için müzakerelere hızla dönme konusunda kararlı olduğunu teyit ettiği" aktarıldı.

HAMAS HEYETİ KAHİRE'DE

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin müzakerelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirilmişti.

Mısır basını, Hamas heyetinin, Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkese varılabilmesi için Mısır'ın yürüttüğü çabalar kapsamında Kahire'ye geldiğini iddia etmişti.

Hamas, birçok kez İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi ve bölgeden çekilmesi ile Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında esirleri "tek seferde" serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar öne sürerek bu öneriden kaçınıyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katar ve ABD ile yürüttükleri arabuluculuk çabalarında, Gazze'de savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşmanın sağlanmasını hedeflediklerini söylemişti.

MÜZAKERE SÜRECİNDE YAŞANAN TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin cevabını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın cevabının Tel Aviv'e ulaştığı ve değerlendirildiği belirtilmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.