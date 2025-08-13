Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ateşkes için yeşil ışık yeniden yandı! Hamas masaya dönüş sinyali verdi

Ateşkes için yeşil ışık yeniden yandı! Hamas masaya dönüş sinyali verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ateşkes için yeşil ışık yeniden yandı! Hamas masaya dönüş sinyali verdi
Hamas, İsrail, Gazze, Beyaz Saray, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım devam ederken gözler Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine çevrildi. Son olarak bir sonuç alınamadan sonlandırılan müzakerelerde masaya dönüş sinyali verildi. Mısır basını, Hamas'ın Gazze müzakerelerine hızla dönme konusunda kararlı olduğunu aktardı.

Hamas'ın, İsrail ile ateşkesi ve gerilimin azaltılmasını görüşmek için müzakerelere hızla dönme konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" televizyonunun ismi açıklanmayan Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hamas heyeti bugün Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile bir araya gelerek "Gazze'deki gerilimi azaltma çabalarını ilerletmenin yollarını" görüştü.

Mısır'ın, İsrail saldırılarını sona erdirmeye hazırlık olarak gerilimi azaltmak için tüm taraflarla temaslarını yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, Hamas'ın "ateşkesi ve gerilimi azaltmayı görüşmek için müzakerelere hızla dönme konusunda kararlı olduğunu teyit ettiği" aktarıldı.

Ateşkes için yeşil ışık yeniden yandı! Hamas masaya dönüş sinyali verdi - 1. Resim

HAMAS HEYETİ KAHİRE'DE

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin müzakerelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirilmişti.

Mısır basını, Hamas heyetinin, Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkese varılabilmesi için Mısır'ın yürüttüğü çabalar kapsamında Kahire'ye geldiğini iddia etmişti.

Hamas, birçok kez İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi ve bölgeden çekilmesi ile Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında esirleri "tek seferde" serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar öne sürerek bu öneriden kaçınıyor.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katar ve ABD ile yürüttükleri arabuluculuk çabalarında, Gazze'de savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşmanın sağlanmasını hedeflediklerini söylemişti.

Ateşkes için yeşil ışık yeniden yandı! Hamas masaya dönüş sinyali verdi - 2. Resim

MÜZAKERE SÜRECİNDE YAŞANAN TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin cevabını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın cevabının Tel Aviv'e ulaştığı ve değerlendirildiği belirtilmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 7. bölüm ne zaman? Finale geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Putin'e açık tehdit! "Rusya ağır sonuçlarla karşılaşır" - DünyaTrump'tan Putin'e açık tehdit!Suriye'de orman yangınları: 6 ayrı noktada alevler yükseliyor - DünyaSuriye'de orman yangınları: 6 ayrı noktada çıktı"İsrail'e ihracat askıya alındı" sözleri gösteriş miydi? Almanya için denizaltı satışı iddiası - Dünya"İsrail'e ihracat askıya alındı" sözleri gösteriş miydi? Almanya için denizaltı satışı iddiasıNorveç’te korkunç siber saldırı! Rus hackerlar barajı ele geçirdi: Baraj kapaklarını saatlerce açık kaldı - DünyaNorveç’te Rus hackerlar barajı ele geçirdiMusk’ın en büyük kabusu gerçek oldu! 'Beyin çipi' savaşları başlıyor - DünyaMusk’ın en büyük kabusu gerçek oldu! Ezeli rakibinden darbeF-35 iptal, AB ülkesi KAAN'ı alacak! Türkiye'nin göz bebeği için kollar sıvandı - DünyaF-35 iptal, AB ülkesi KAAN'ı alacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...