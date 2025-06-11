"Avrupa ve Asya için son derece tehlikeli" diyerek uyardı! Zelenskiy'den balistik füze sözleri

Kuzey Kore'nin Rusya'ya sağladığı balistik füzelerin Ukrayna'da ölümcül etkisi artarken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bu iş birliğinin Avrupa ve Asya için küresel bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Kuzey Kore’ye ait balistik füzeler, bu hafta bir kez daha Ukrayna'nın üzerine yağarken, Rusya ile süren savaş şiddetini koruyor.

Bu gelişmeler üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Moskova-Pyongyang ittifakının Avrupa ve Asya için "son derece tehlikeli" olduğu uyarısını yineledi.

"TEHDİT HERKES İÇİN BÜYÜR!"

Fox News'den edinilen bilgilere göre, Zelenskiy, Salı günü yaptığı açıklamada, “Bu savaş ne kadar uzun sürerse, savaş teknolojileri o kadar gelişir ve tehdit herkes için büyür. Bu tehdit, binlerce geliştirilmiş Şahid tipi İHA ve balistik füze Seul ve Tokyo’yu tehdit etmeye başlamadan önce ele alınmalı” dedi.

Bu uyarı, Ukrayna Askerî İstihbarat Şefi Kırilo Budanov’un, Rusya’nın Kuzey Kore’nin KN-23 balistik füzelerini önemli ölçüde geliştirdiğini doğruladığı röportajın ardından geldi.

Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerden oluşan Çok Taraflı Yaptırımlar İzleme Ekibi, geçtiğimiz ay, Kuzey Kore’nin Ekim 2023’ten itibaren Rusya’ya 11 binden fazla asker, 9 milyon top ve çok namlulu roketatar mühimmatı, çok sayıda silah sistemi ve en az 100 balistik füze sağladığını açıklamıştı.

"HEM AVRUPA HEM ASYA İÇİN TEHDİT"

Ukrayna makamları, Mayıs 2024’te Kuzey Kore füzelerinin yaklaşık yarısının hedefi tutturamadığını ve havada patladığını belirtmişti. Ancak Budanov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu füzelerin artık “ölümcül bir isabet oranı” ile hedefleri vurduğunu söyledi. Bu gelişmenin, Haziran 2024’te Putin ve Kim Jong-un arasında imzalanan karşılıklı savunma paktından sonra yaşandığına dikkat çekti.

Ukraynalı üst düzey yetkililer, Kuzey Kore’nin gönderdiği asker ve mühimmat karşılığında Rusya’nın teknik bilgi desteği sağladığını, bu desteğin de özellikle İran’ın Şahid İHA teknolojileriyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

Zelenskiy, “Rusya-İran İHA teknolojilerinin Kuzey Kore’ye yayıldığına dair bulguları takip ediyoruz. Bu, hem Avrupa hem de Doğu ve Güneydoğu Asya için son derece tehlikeli” dedi.

Benzer şekilde Budanov da, Moskova’nın İran’dan elde ettiği insansız hava aracı teknolojilerinin Kuzey Kore’de üretileceğini söyledi. Bu üretimin, Kore Yarımadası’ndaki askerî dengeleri değiştireceğini belirtti.

Ancak Budanov, daha büyük bir tehlikeye de işaret etti: “Ne yazık ki, balistik füzeler nükleer başlık taşıyabilir.”

Moskova'nın Kuzey Kore’nin nükleer programına destek verip vermediği sorulduğunda ise şu ifadeyi kullandı:

“Bu füzelerin taşıyıcılarında ve denizden fırlatma sistemlerinde büyük sorunları vardı. Ruslar onlara bu konularda yardım ediyor.”