Avrupa'dan İsrail’e UNRWA tepkisi: "Bu saçmalığı durdurun"

Gazze'de aylardır katliam yapan terör devleti İsrail'den Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu UNRWA'yı terör örgütü ilan etmişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den İsrail'e karar sonrası tepki geldi.

Gazze Şeridi'nde binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail, bölgeye yardım ulaştıran Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) mecliste aldığı kararla terörist olarak tanımlamıştı. Söz konusu karara Avrupa'dan dikkat çeken tepki geldi.

"BU SAÇMALIĞI DURDURUN"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'i bu saçmalığı durdurması konusunda uyardı. Borrell yaptığı açıklamada, "UNRWA'yı yasadışı ilan etmek ve terörist olarak yaftalamak, bölgesel istikrarı ve BM ajansının çalışmalarından yararlanan herkesin insanlık onurunu hedef almak anlamına gelir. İsrail hükümetini bu saçmalığı durdurmaya çağıran pek çok ortağımıza katılıyoruz” dedi.

İSRAİL İLK OYLAMADA KABUL ETMİŞTİ

İsrail meclisi, UNRWA’nın terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etmişti.

Yasa tasarısının UNRWA'nın İsrail topraklarında herhangi bir misyon yürütmesini, herhangi bir hizmet sağlamasını ya da herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklayan ilk bölümü 58'e karşı 9 oyla, UNRWA personelinin İsrail'deki BM personeline tanınan yasal dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanmasını engelleyen ikinci bölümü 63'e karşı 9 oyla, UNRWA’nın “terör örgütü" olarak tanımlanmasını ve İsrail'in UNRWA ile ilişkilerini kesmesini öngören üçüncü bölümü ise 50'ye karşı 10 oyla kabul edilmişti.