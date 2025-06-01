Avrupa'nın göbeği savaş alanına döndü! Araç kalabalığın arasına daldı, yaralılar var
Dün akşam PSG-Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi 5-0'lık tarihi skorla zafere ulaştı. Zaferin ardından Fransa'da sokaklar adeta savaş alanına döndü. Holiganlar polisle çatıştı, araçlar ateşe verildi. Grenoble bölgesinde ise bir açar kalabalığın arasına daldı, aynı aileden 4 kişi ağır şekilde yaralandı.
Dün akşam PSG-Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi 5-0'lık tarihi skorla zafere ulaştı. Zaferin ardından Fransa'da sokaklar adeta savaş alanına döndü.
Fransa'nın Grenoble kentinde, Paris Saint-Germain’in (PSG) galibiyetinin ardından toplanan kalabalığın arasına bir otomobilin dalması sonucu ikisi genç olmak üzere dört kişi hastaneye kaldırıldı.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Olay, 31 Mayıs Cumartesi günü Cours Jean-Jaurés Caddesi’nde meydana geldi. BMW 1 Serisi marka otomobilin sürücüsü, tramvay hattı boyunca aşırı hızla ilerlerken Avenue Alsace-Lorraine kavşağında el freniyle U dönüşü yapmaya çalıştı. Bu sırada biri 17 yaşında iki erkek ile 23 ve 46 yaşlarında iki kadına çarptı. Dört yaralının aynı aileden olduğu belirtildi.
Sürücü, kalabalık tarafından saldırıya uğramaktan korkarak aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Birkaç dakika sonra polise teslim olan sürücü gözaltına alındı.
GRENOBLE'DE FACİA
Olay yerine yaklaşık 30 itfaiyeci ile sağlık ekipleri (SAMU 38) sevk edildi. Kadınlardan ikisi ve gençlerden biri ağır yaralanırken, diğer gencin durumunun daha hafif olduğu bildirildi. Yaralılar Grenoble Alpes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde toplanan grupların taş ve şişe atması üzerine polis müdahale etti. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.