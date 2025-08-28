Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avustralya-İran arasında diplomatik kriz! Büyükelçi sınır dışı edildi

Avustralya, Sydney ve Melbourne’deki antisemitik kundaklama saldırılarının İran tarafından yönlendirildiği iddiasıyla İran’ın büyükelçisini sınır dışı etti.

Avustralya, Sydney ve Melbourne’de düzenlenen iki kundaklama saldırısının İran tarafından yönlendirildiği iddiasıyla İran’ın büyükelçisini sınır dışı etti.

İRANLI BÜYÜKELÇİYE SINIR DIŞI

Reuters'dan edinilen bilgilere göre, büyükelçiye ülkeyi terk etmesi için yedi gün süre verildi; bu, Avustralya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk büyükelçi sınır dışı etmesi oldu.

Saldırılar, aylardır Avustralya polis ve güvenlik birimleri tarafından araştırılıyordu. Avustralya Federal Polisi (AFP), Victoria Polisi ve Avustralya Güvenlik İstihbarat Örgütü, Melbourne’deki sinagog kundaklamasını terör saldırısı olarak değerlendirdi.

Aralık 2024’te yayımlanan ortak karşı-terörizm açıklamasında olayın Victoria Ortak Karşı-Terörizm Ekibi’ne devredildiği duyurulmuştu. Temmuz 2025’te AFP, sinagog saldırısıyla bağlantılı ikinci bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

New South Wales yetkilileri, Bondi’deki Ekim 2024 saldırısını bir dizi nefret ve antisemitik eylemle ilişkilendirdi. Mart 2025’te NSW Polisi, Bondi kundaklaması ve bağlantılı saldırılarla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

