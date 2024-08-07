Avustralya Parlamentosu önünde İsrail'e nefret kustu: Siyonistler teröristtir ve siyonizm terörizmdir

İsrail'in Gazze'deki katliamı Avustralya Parlamentosu önünde protesto edildi. Siyonizmin terörizm olduğunu belirten aktivist, "İsrail düşecek ve Filistin özgür olacak." dedi.

Avustralya Parlamentosu önünde toplanan büyük kalabalık, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi. Parlamento önünde konuşma yapan Avustralyalı bir aktivist, siyonizmi hedef aldı.

"DİRENİŞ BİR FİKİRDİR VE BİR FİKRİ ASLA ÖLDÜREMEZSİNİZ"

Filistin topraklarında öldürülenlerin anıldığı konuşmada, "Liderleri suikastla öldürebilirsiniz. Başkaları onların yerini almaya hazır olacak. Annemizi, babamızı, kız kardeşlerimizi, kardeşlerimizi öldürebilirsiniz. Ve şehit olacaklar." ifadelerine yer verildi.

Konuşmacı aktivist, İsrail'in katliamlarının Gazze'deki direnişi durdurmayacağını ifade etti.

İsrail ordusunun ne yaparsa yapsın başarılı olamayacağını belirten aktivist, "Bombalarınızla, füzelerinizle, tanklarınızla topraklarımızı kirletebilirsiniz. Biz hayata tutunduğumuz gibi toprağımıza da tutunacağız. Yağmalayabilir, tecavüz edebilir, yok edebilir, yıkabilir, öldürebilir ve cinayet işleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum, Direniş bir fikirdir ve bir fikri asla öldüremezsiniz" şeklinde konuştu.

"SİYONİSTLER TERÖRİSTTİR VE SİYONİZM TERÖRİZMDİR"

Aktivist alkış alan konuşmasın, "Bütün siyonistler teröristtir ve siyonizm terörizmdir. İsrail düşecek ve Filistin özgür olacak." diyerek tamamladı.