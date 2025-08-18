Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avustralya, soykırımcı İsrailli vekili ülkeye sokmadı! 3 yıl girişi yasak

Avustralya, soykırımcı İsrailli vekili ülkeye sokmadı! 3 yıl girişi yasak

Avustralya hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koalisyon ortağı ve aşırı sağcı milletvekili Simcha Rothman’ın ülkeye girişini yasakladı.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, "Eğer Avustralya'ya nefret ve bölünme mesajı yaymak için geliyorsanız, sizi burada istemiyoruz" diyerek İsrailli soykırımcı milletvekili Simcha Rothman’ın vizesini iptal etti.

"SİZİ BURADA İSTEMİYORUZ"

AFP’nin aktardığına göre Avustralya hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koalisyon ortağı olan Simcha Rothman’ın Avustralya’daki konuşma turu öncesinde vizesini iptal etti.

İçişleri Bakanı Burke, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Avustralya'ya nefret ve bölünme mesajı yaymak için geliyorsanız, sizi burada istemiyoruz. Avustralya herkesin güvende olabileceği ve kendini güvende hissedebileceği bir ülke olacaktır."

ÜÇ YIL ÜLKEYE GİREMEYECEK

Karara göre Rothman, Avustralya’ya üç yıl boyunca seyahat edemeyecek. Rothman’ın, Avustralya Yahudi Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerde konuşma yapması planlanıyordu.

FRANSA KAPIYI GÖSTERDİ

Öte yandan Fransa, Paris’te görev yapan İsrailli El Al uçuş güvenlik görevlilerinin çalışma vizelerini sessizce iptal etti. Altı aydır yenilenmeyen vizeler yüzünden bazı görevliler ülkede izinsiz kalırken, bazıları ise diplomatik statüye sığınmak zorunda kaldı.

