Avustralya'dan İsrail'e Refah tepkisi: "Sivil nüfus konusunda endişeliyiz!"

Refah ve Gazze'de son durum... Biden'dan canlı yayında acı itiraf! İsrail kapsamlı bir saldırıyla Refah'a girerse...

Refah ve Gazze'de son durum... Biden'dan canlı yayında acı itiraf! İsrail kapsamlı bir saldırıyla Refah'a girerse...

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattığı kara saldırısı nedeniyle bölgede mahsur kalan Filistinli siviller konusunda endişe duyduklarını ifade ederek, "Refah'a yönelik kara saldırısına karşı olduğumuzu İsrail'e bir kez daha ilettik." dedi.

Avustralya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Albanese, Melbourne kentinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avusturalya'nın, Refah'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi konusundaki duruşunun çok net olduğunu belirten Albanese, "Refah'a yönelik kara saldırısına karşı olduğumuzu İsrail'e bir kez daha ilettik. Orada yaşayan sivil nüfus konusunda endişeliyiz." dedi.

"TUTUMUMUZU İSRAİL'E İLETTİK"

Dışişleri Bakanı Penny Wong da dün, Refah'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesinden endişe duyduklarını aktararak "Buna yönelik tutumumuzu bir kez daha İsrail'e ilettik." demişti.

Wong, genişletilmiş bir askeri saldırının Filistinli siviller üzerindeki etkisinin "yıkıcı" olacağını vurgulamıştı.

REFAH SINIR KAPISI ELE GEÇİRİLDİ

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.