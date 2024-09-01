Avustralya'yı şiddetli sağanak ve rüzgar vurdu! 30 bin kişi elektriksiz kaldı

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 30 bin kişi elektriksiz kaldı, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Avustralya'nın Tazmanya eyaletini etkisi altına alan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birkaç gündür devam eden şiddetli rüzgar ve yağış yaklaşık 30 bin kullanıcıyı elektriksiz bıraktı.

Açıklama yapan yetkililer, vatandaşları olası sel durumunda bölgeyi terk etmek için hazır olmaya çağırdı.

ŞİDDETİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, Tazmanya eyaletini etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının şiddetini artırmasını beklediklerini ifade ederek, bölgedeki bazı mülklerin sel suları altında kalabileceği konusunda uyardı.

Polis, devam eden şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolun kapatıldığını ve eyaletin bazı bölgelerinde su baskınları meydana geldiğini kaydetti.