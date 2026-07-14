Brezilya’da 2024’ten bu yana yaşadığı sağlık sorunlarının nedenini araştıran bir öğretmen, içtiği suya müdahale edildiğinden şüphelenerek sınıfa gizli kamera yerleştirdi. Kameraya yansıyan görüntülerde bir öğrencinin, suya cıva karıştırdığı anlar görüntülenirken, öğretmene yapılan testlerde de kanında yüksek miktarda cıvaya rastlandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren olay Brezilya’da bir okulda yaşandı. 2024’ten bu yana karın ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü ve ve idrar yapmada zorlanma gibi şikayetler yaşayan öğretmen Denny Cardoso, okulda içtiği sudan şüphelendi.

BOĞAZINDA BİR CİSİM HİSSETTİ

İlk aşamada suyunda küçük parçacıklara rastlayan öğretmen, daha sonra boğazında yabancı bir cisim hissettiğini belirtti. Boğazından çıkardığı parçayla polise başvuran Denny, polisi de harekete geçirdi. Şüphelerinin artmasıyla Haziran 2025’te sınıfa gizli kamera kuran öğretmen, gördükleri karşısında şaşkına döndü. The Sun’ın aktardığına göre kameralara yansıyan görüntülerde bir öğrencinin suya bilinmeyen bir madde karıştırdığı görüldü.

Aylarca geçmeyen ağrıların sebebi su çıktı: Gizli kamera kaydetti: Öğrenci, öğretmenini cıvayla zehirledi

BİR YILDIR VÜCUDUNDAYMIŞ

Olayın ardından kan tahlili yaptıran kadının kanında yüksek miktarda cıvaya rastlanırken, uzmanlar, cıvanın öğretmenin vücudunda yaklaşık sekiz ay ile bir yıl arasında bulunmuş olabileceğini değerlendirdi.

Görüntülerde adı geçen öğrenci Maria Aparecida Rodrigues de Araujo, öğretmenin suyuna cıva kattığı yönündeki iddiaları reddederken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öğretmenin uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının iddia edilen cıva zehirlenmesiyle bağlantısını ortaya koyacak tıbbi raporun beklendiği belirtilirken, talihsiz kadının tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

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