Samsung, yedek parça ve servis ücretlerine zam yapıyor. Bellek çipi maliyetlerindeki artış nedeniyle akıllı telefon parçalarından, beyaz eşya parçalarına kadar bir çok alanda fiyatlarını arttırma kararı aldı. Yeni fiyatlar, cihazların servis ve onarım maliyetlerine de doğrudan yansıyacak.

Samsung kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir fiyat değişikliği gündemde. Güney Kore'den gelen bilgilere göre şirket, bellek çipi maliyetlerindeki artış nedeniyle servislerde kullanılan yedek parçaların fiyatlarını yükseltiyor.

Samsungtan kullanıcılarına kötü haber: Ufukta zam var!

Kararın, akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar birçok ürün grubunun tamir maliyetlerini etkilemesi bekleniyor.



Yapılan düzenlemeyle birlikte akıllı telefon yedek parçalarının fiyatı ortalama %5, beyaz eşya ve ev elektroniği ürünlerinde kullanılan servis parçalarının fiyatı ise ortalama %9 artırıldı. Fiyat güncellemesinin yaz aylarında kademeli olarak uygulanacağı belirtiliyor.

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Samsungtan kullanıcılarına kötü haber: Ufukta zam var!

UZMANLAR UYARDI:"YENİ CİHAZLARADA ZAM GELİCEK"

Uzmanlar, bellek fiyatlarındaki yükselişin yalnızca servis ücretlerini değil, önümüzdeki dönemde yeni akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazların satış fiyatlarını da artırabileceğini belirtiyor.



Yapay zekâ odaklı veri merkezlerine yönelik yatırımın hız kesmeden devam etmesi nedeniyle bellek piyasasındaki sıkışıklığın kısa vadede sona ermesi beklenmiyor. Pazar araştırmalarına göre akıllı telefon fiyatlarının bu yıl geçen yıla göre yaklaşık %21 oranında artması bekleniyor.

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