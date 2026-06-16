ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Irak Başbakanı Ali Zeydi, Bağdat'ta bir araya gelerek ülkedeki tüm yasa dışı silahlı grupların silahsızlandırılması ve dağıtılmasını öngören kapsamlı planı masaya yatırdı.

Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan resmi açıklamaya göre, ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bağdat’ta Başbakan Ali Zeydi tarafından kabul edildi. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen zirvede güvenlik, enerji, ticaret ve altyapı yatırımları başta olmak üzere kritik başlıklar ele alındı.

Bağdatta kritik zirve! ABDnin yeni planı belli oldu

DEVLET KONTROLÜ DIŞINDAKİ TÜM YAPILAR DAĞITILACAK

Görüşmenin en stratejik ayağını, Irak topraklarında devlet otoritesi ve ordu denetimi dışında faaliyet gösteren tüm askeri unsurlara yönelik atılacak adımlar oluşturdu. Başbakan Zeydi ve Özel Temsilcisi Barrack, terörden arındırılmış bir gelecek inşa edilmesi amacıyla yasa dışı tüm silahlı grupların ve milis oluşumların tamamen silahsızlandırılarak dağıtılması yönündeki ortak vizyonu teyit etti.

Silah gücünün yalnızca Irak devletinin tekelinde toplanmasını öngören planın acilen hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanırken, Irak'ın bölgesel çatışmalardan uzak tutulması ve topraklarının komşu ülkelere yönelik bir tehdit unsuru olarak kullanılmasının engellenmesi kararlaştırıldı.

Bağdatta kritik zirve! ABDnin yeni planı belli oldu

DEV ENERJİ ŞİRKETLERİ GERİ DÖNÜYOR: CHEVRON, STARLİNK VE BORU HATLARI

Zirvede, güvenlik reformlarının yanı sıra Irak ekonomisini canlandıracak ve Batı sermayesini ülkeye çekecek milyarlarca dolarlık dev ticari anlaşmaların da önü açıldı. Görüşmede uzlaşıya varılan ve tarafların memnuniyetini dile getirdiği ekonomik hamleler şunlar oldu:

Batı Kurna-2 ve Nasiriye petrol sahalarını geliştirmek üzere ABD’li enerji devi Chevron ile resmi müzakerelere başlanması kararı onaylandı.

AMERİKAN ŞİRKETLERİNE TAM GÜVENLİK GARANTİSİ

ABD merkezli HKN, Western Zagros ve Hunt şirketlerinin, Irak hükümetinin sağladığı tam güvenlik garantisi altında bölgedeki operasyonlarına yeniden başlamasına izin verildi.

KERKÜK-BANİYAS HATTI CANLANIYOR

Petrol ihracat rotası olan Kerkük-Baniyas Boru Hattı'nın rehabilitasyonu ve yeniden işler hale getirilmesi için TI Capital şirketi ile bir mutabakat zaptı imzalandı.

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