Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı sırasında konuşma yapan İsrailli diplomatın konuşması, salonda yapılan protestolar nedeniyle yarıda kesildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beraberindeki Türk heyeti ve çok sayıda yetkili de salondaki protestolara destek verdi.

ILO'nun 114. Uluslararası Çalışma Konferansı, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor. Konferansta ILO'nun 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet temsilcileri yer aldı ve çalışma dünyasını şekillendiren konular ele alındı.

FİLİSTİN'iN ÜYELİĞİ EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KABUL EDİLDİ

Konferansta Filistin'in ILO'ya geçici üyeliğine ilişkin kararın iptali için İsrail'in, ABD ve Arjantin'in desteği ile verdiği gerçekleştirilen oylama ILO Genel Kurul tarafından yapıldı. Filistin'in üyeliği, genel kuruldaki oylama sonucu ile ezici çoğunlukla kabul edildi. İsrail'in bu oylamanın usulüne ilişkin yaptığı itiraz ise reddedildi.

Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden İsrailli diplomata şok protesto! Konuşmasını tamamlayamadı

İSRAİLLİ YETKİLİNİN KONUŞMASI YARIDA KESİLDİ

Bunun üzerine söz alan İsrailli Diplomat yetkilinin konuşması, Waleed Gadban'ın konuşması ise konferansta bulunan diğer ülkelerin hükümet, işçi ve işveren temsilcileri tarafından protesto edildi. Gaadlen'in konuşması salondakilerin masalara vurmasıyla ve Filistin bayraklarının açılmasıyla kesildi.

Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden İsrailli diplomata şok protesto! Konuşmasını tamamlayamadı

BAKAN IŞIKHAN VE BERABERİNDEKİ TÜRK HEYETİ DE PROTESTOYA KATILDI

İsrailli Gadban'ın konuşmasını Türk heyeti de protesto etti. Konferansta Türkiye'yi temsilen bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, İsrailli yetkilinin konuşması esnasında masalara vurarak İsrail'in Filistin'e yönelik tutumunu protesto etti.

Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden İsrailli diplomata şok protesto! Konuşmasını tamamlayamadı

ÖZGÜR FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI

Protesto sırasında Filistin bayrağı açan bazı yetkililer, güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı ve bayrakları indirmeleri istendi. 114. Uluslararası Çalışma Konferansı Başkanı Juan Castillo'nun uyarılarına rağmen protestolar sürerken İsrailli yetkili, konuşmasını tamamlayamadan bir sonraki konuşmacıya söz verildi.

Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden İsrailli diplomata şok protesto! Konuşmasını tamamlayamadı

Salonda bulunan bazı yetkililerin, üzerinde "Özgür Filistin" yazılı atkılar taktığı görüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da İsrail'e yönelik sert söylemlerine BM kürsüsünden devam etti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İSRAİL' E SERT ÇIKIŞ

Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'yu “İşgal Altındaki Arap Topraklarında Çalışan İşçilerin Durumu” başlıklı ek rapor nedeniyle tebrik ederek, Gazze'deki soykırımın Filistinli çalışanların hayat koşulları üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Gazze'deki soykırımın Filistinli işçilerin haklarını, çalışma hayatını ve geçim imkanlarını ciddi şekilde tahrip ettiğini belirten Işıkhan, ateşkes sürecine rağmen sivilleri hedef alan saldırıların sürdüğünü ifade etti. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu'na yönelik müdahalesine de değinen Işıkhan, bu girişimin yalnızca yardım gönüllülerine değil, küresel vicdana yönelik bir saldırı olduğunu dile getirdi.

Bakan Işıkhan açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Türkiye olarak; uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan İsrail yönetimindeki katillerin, Gazze'de imzalanan ateşkese uymasını ve saldırıları derhal durdurmasını talep ediyoruz. Filistin halkının barış, güvenlik ve insan onuru içerisinde yaşayabilmesini sağlayacak iki devletli çözüm vizyonunu güçlü biçimde desteklemeye devam edeceğiz" .

Işıkhan, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler kürsüsünde defaatle vurguladığı gibi, “Uluslararası kuruluşlar ancak, mazlumların sesine kulak verdikleri, insan onurunu ve emeğin hakkını korudukları sürece güçlü olabilirler. Geçtiğimiz yıl alınan Filistin’in ILO’daki gözlemci üye olmasına ilişkin kararın bu yıl yeniden oylamaya taşınması, ILO da dahil olmak üzere uluslararası sistemin bu tür girişimler karşısında kırılganlığını açıkça ortaya koymuştur. Bu bakımdan ILO’nun üçlü yapısı, sosyal diyalog tecrübesiyle, Filistinli çalışanların maruz kaldığı adaletsizlik karşısında, uluslararası dayanışmaya daha güçlü bir katkı sunacağına inanıyoruz.” dedi.

Konferans kapsamında ILO'nun 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, çalışma dünyasını şekillendiren konuları ele alıyor. Türkiye, 12 Haziran'a kadar sürecek toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan tarafından temsil ediliyor.

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