ABD siyaseti, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun eski oda arkadaşı David Rivera’nın "yabancı ajanlık" davasıyla çalkalanıyor. Venezuela lideri Maduro adına gizlice lobi yapmak ve 50 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atmakla suçlanan Rivera’nın davasında, Rubio tanık kürsüsüne çıkacak.

Miami’de başlayan federal davada savcılar, ABD'nin eski Temsilciler Meclisi üyesi David Rivera hakkında "Maduro’nun kiralık silahı" tanımını yapmaya başladı.

İddianameye göre Rivera, 50 milyon dolarlık lobi sözleşmesi karşılığında Beyaz Saray’ı Venezuela’ya yönelik yaptırımları gevşetmeye ikna etmeye çalıştı.

Şifreli mesajlaşmalarda Maduro için "otobüs şoförü", milyonlarca dolar için ise "kavun" kod adlarını kullanan Rivera’nın, bu kirli trafiği gizlemek amacıyla eski oda arkadaşı Marco Rubio’nun bağlantılarını kullanmaya çalıştığı öne sürüldü.

BAKAN RUBİO İFADE VERECEK

Şu an ABD Dışişleri Bakanı olan Marco Rubio’nun bugün ifade vermesi bekleniyor. 1983’ten bu yana ilk kez görevdeki bir kabine üyesin ceza davasında tanıklık yapmış olacak.

Rubio hakkında herhangi bir suçlama bulunmasa da, savcılar Rivera’nın "Rubio olmadan hiçbir şey olmaz" diyerek Beyaz Saray’a ulaşmak için senatörü anahtar müttefik olarak gördüğünü ileri sürdü.

İkili, 2005 yılında Tallahassee’de aynı evi paylaşacak kadar yakın bir geçmişe sahip.

EXXON VE "ARKA KAPI" DİPLOMASİSİ

Dava dosyasına göre Rivera, sadece siyasi değil ekonomik bir abluka delme operasyonu da yürüttü. Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA üzerinden Exxon Mobil ile gizli görüşmeler ayarlamaya çalışan Rivera, Maduro’nun mektuplarını Trump’a ulaştırmak için "arka kapı" diplomasisi kurdu. Ancak bu girişimler, Trump’ın Maduro’yu "diktatör" ilan edip maksimum baskı kararı almasıyla sonuçsuz kaldı. Rubio ise o dönemde bu çabaları boşa çıkararak yaptırımların sertleşmesini ileri sürmüştü.

İHANET DOSYASI

Savcı Roger Cruz, dava hakkında "açgözlülük ve ihanet" olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Dava dosylarına göre Rivera ve suç ortağı Esther Nuhfer, yabancı ajan olarak kayıt yaptırmamak ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Rubio’nun tanıklığı, Miami’nin Latin Amerika politikasındaki "yakışıksız" rollerini ve lobi dünyasının karanlık dehlizlerini gün yüzüne çıkaracak.

