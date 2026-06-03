ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Bakersfield kentinde, bomba ihbarı yaptıktan sonra Chase Bank ve okul bölgesi ortak binasında çok sayıda kişiyi rehin alarak barikat kuran şüpheliyle yürütülen zorlu müzakereler sonucu iki rehine sağ olarak serbest bırakıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Bakersfield kentinde, bir banka binasında bomba ihbarı ile başlayan rehine krizi saatlerdir devam ediyor.

Güvenlik güçleri ile şüpheli arasında yürütülen zorlu müzakerelerin ardından şu ana kadar iki rehine sağ olarak serbest bırakıldı.

Banka binasına bomba ihbarıyla girdi, çok sayıda kişiyi esir aldı! ABD'de saatlerdir süren rehine krizinde sıcak saatler!

BOMBA TEHDİDİYLE GELEN BARİKAT

Yerel saatle 13.00 sıralarında Bakersfield kent merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, bomba ihbarında bulunduktan sonra Chase Bank şubesi ile okul bölgesi ofisinin yer aldığı ortak binaya girdi. Yanındaki çok sayıda kişiyi rehin alan şüpheli, binanın içine barikat kurarak güvenlik güçlerine direnmeye başladı.

JPMorgan Chase sözcüsü, banka şubesinin binanın zemin katında yer aldığını ve olay sırasında tahliye edilerek şu anda boş olduğunu doğruladı. Şüpheli saldırganın, binanın üst katlarında bulunan diğer vatandaşları rehine tuttuğu tahmin ediliyor.

TÜM BİRİMLER SEFERBER EDİLDİ

Bakersfield Belediye Binası ve Polis Merkezi de dahil olmak üzere çevredeki tüm resmi ve ticari binalar tahliye edilirken, bölgedeki yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. ABD'li yetkili, "Bu olayı mümkün olan en güvenli şekilde çözüme kavuşturmak için elimizdeki tüm kaynakları kullanıyoruz. SWAT ekibi, bomba imha uzmanları, K9 ekipleri, çete birimi, müzakereciler ve drone ekiplerimiz şu an tamamen bu olay yerinin emrinde." dedi.

Olay yerine eyalet genelinden takviye ekipler sevk edilirken, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ajanları da operasyona doğrudan destek veriyor. Bölgede bulunan görgü tanıkları, polisin bir blok ötede geniş bir komuta merkezi oluşturduğunu ve acil bir durum ihtimaline karşı yaralanma ciddiyetine göre ayrım yapılmasını sağlayan yeşil, kırmızı, sarı ve siyah renk kodlu travma çadırlarının kurulduğunu aktardı.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR: İKİ REHİNE BIRAKILDI

Polis departmanına bağlı kriz müzakere ekibi, binada barikat kuran şüpheliyle telefon üzerinden temasını sürdürüyor. Yerel saatle akşam 21.00 sularında yapılan son güncellemede, yürütülen diyaloglar neticesinde iki rehinenin serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Yetkililer, serbest kalan kişilerin ve içeride kalan diğer rehinelerin şu an için sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Binada gerçek bir bomba olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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