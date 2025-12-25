Bulgaristan’ın Gorna Oryahovitsa şehrindeki banka şubesinde, kasaya konulan paralar alev aldı. Sebebi banka çalışanlarını şaşkına çevirirken, olayda 30 bin leva (yaklaşık 774 bin TL) tutarındaki para kullanılamaz hale geldi.

Bulgaristan'da para birimi değişimi için geri sayım başladı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, 1 Ocak itibarıyla para biriminin levadan avroya geçecek olması nedeniyle yaşlı bir vatandaş, yaklaşık 4 bin leva (2 bin avro) tutarındaki parasını bankaya yatırmak istedi.

Bankaya yatırdığı binlerce lirası küle döndü! Sebebi ise şaşkına çevirdi

KIYAFETLERİN ARASINDA SAKLIYORMUŞ

Naftalinle korunan kıyafetlerin arasında dolapta saklandığı belirlenen paranın, banka kasasında tutuşarak alev aldığı belirtildi. Olayda, kasada bulunan yaklaşık 200 bin leva (100 bin avro) tutarındaki paranın 30 bin levalık kısmı yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, zarar gören paranın sigorta kapsamında olduğu ifade edildi.

