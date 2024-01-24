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    Barış isteyenin gideceği kapı belli: İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze için Türkiye'yi ziyaret edecek

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail'in Gazze'deki soykırım ve zulmünün ardı arkası kesilmezken Batılı ülkeler geç de olsa müdahil olmaya başladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye'yi ziyaret edecek. İngiliz Bakanın sonraki duraklarının Filistin, İsrail ve Katar olacağı bildirildi.

    Barış isteyenin gideceği kapı belli: İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze için Türkiye&#039;yi ziyaret edecek
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın, Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

    FİLİSTİN VE İSRAİL'E ZİYARET

    İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın bu hafta bölgedeki üst düzey liderlerle yürüteceği temaslarda Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması, esirlerin serbest kalması ve sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese ulaşılmasına odaklanacağı belirtildi.

    Barış isteyenin gideceği kapı belli: İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze için Türkiye'yi ziyaret edecek

    Açıklamada, Cameron'ın İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile görüşerek Gazze'ye insani yardımların hızla önemli ölçüde artırılması çağrısında bulunacağı ve ülkesinin, yüksek sivil kayıp sayısından duyduğu endişeyi ileteceği kaydedildi.

    BÖLGEDE HUZUR İSTEYENİN ÇALACAĞI KAPI BELLİ

    Dışişleri Bakanı Cameron'ın, bu kapsamda Gazze'ye yardımlar için Aşdod Limanı ve Kerem Şalom Sınır Kapısı dahil daha fazla geçiş noktasının kullanılması yanında su, yakıt ve elektrik tedarikinin normale dönmesi taleplerini tekrarlayacağı ifade edildi.

    Barış isteyenin gideceği kapı belli: İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze için Türkiye'yi ziyaret edecek

    Açıklamada, Cameron'ın Türkiye'de hükümet yetkilileriyle temaslarında Orta Doğu'da bölgesel güvenlik ve diğer meydan okumaları ele alacağı belirtilerek "İngiltere ve Türkiye yakın ortaklığa sahip ve NATO ve Ukrayna'ya desteğin takviyesi ve terörizm ve yasa dışı göçle mücadelede önemli çalışmamıza devam edeceğiz." mesajı verildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İngiltereGazzeTürkiye
    Haberler > Dünya > Barış isteyenin gideceği kapı belli: İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze için Türkiye'yi ziyaret edecek
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