İspanya'da uyuşturucu operasyonunda iki teknenin çarpışmasıyla iki jandarma öldü.

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Huelva kenti açıklarında düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında jandarmaya ait iki teknenin çarpışması sonucu iki jandarma subayı hayatını kaybetti.

ENDÜLÜS’TE YAS İLAN EDİLDİ

Huelva kıyılarının yaklaşık 80 mil açığında gerçekleşen trajik olayın ardından Endülüs özerk yönetim hükümeti resmi yas ilan etti. Hayatını kaybeden subaylar için bugün cenaze töreni düzenlenirken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tüm programlarını iptal ederek taziye mesajı yayınladı.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden memurların ailelerine ve meslektaşlarına en içten desteklerini iletti.

CEBELİTARIK BASKISI ROTAYI BATIYA KAYDIRDI

Jandarma Birliği (AUGC) tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki uyuşturucu trafiğine ilişkin çarpıcı detaylar paylaşıldı. Yetkililer, uyuşturucu mafyasının Cebelitarık’taki yoğun polis baskısı nedeniyle operasyon alanını batıya kaydırdığını ifade etti.

Özellikle Huelva kıyılarının, Avrupa’ya uyuşturucu girişi için ana duraklardan biri haline geldiğine değindi.

SEKİZ YILDA 240 KAZA

Yaşanan son trajedi, İspanya’daki güvenlik güçlerinin operasyonel şartlarını yeniden tartışmaya açtı. Jandarma dernekleri, benzer kazaların personel ve uzman eksikliğinden kaynaklandığını ileri sürdü. Verilere göre, uyuşturucu mafyasına karşı yürütülen mücadelede son sekiz yılda 240'a yakın kaza meydana geldi. Benzer bir olay geçtiğimiz Şubat ayında Barbate Limanı'nda yaşanmış ve iki jandarma yine bir kovalamaca sırasında can vermişti.

