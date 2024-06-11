Batı'da düzen değişiyor! Avrupa'da 'aşırı sağ' korkusu

Avrupa Parlamentosu seçimlerinden gelen ilk sonuçlara göre aşırı sağcılar oylarını artırdı.

27 üyeli Avrupa Birliği’nde 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ilk sonuçları Avrupa’yı sarstı.

Şimdiye kadar Almanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Bulgaristan, Hırvatistan, Malta, Fransa, İspanya, Danimarka, Polonya, Portekiz, Romanya ve İsveç’ten sonuçlar alındı. Sonuçlar, aşırı sağın önemli kazanımlar elde ettiğini ortaya koydu.

Nihai olmayan sonuçlara göre 720 üyeli Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Halk Partisi (EPP) 189, Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S) 135, Renew Europe (Renew) 80, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (ECR) 72, Kimlik ve Demokrasi Partisi (ID) 58, Yeşiller (Greens/EFA) 52 ve Avrupa Parlamentosu’nda Sol (GUE/NGL) 36 vekille temsil edilecek. Bağımsız üyelerin sayısı 46, henüz herhangi bir parlamento grubuyla ittifaka katılmamış yeni seçilen diğer üyelerin sayısı ise 52 oldu.

ALMANYA: 2019’da yüzde 11 oranında oy alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oy oranını yüzde 14,2 seviyesine yükseltti. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 23,7, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 6,3 ile toplamda yüzde 30 oya ulaştı. Şansölye Olaf Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı ise yüzde 14,6 oldu.

FRANSA: Marine Le Pen’in aşırı sağcısı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,36 ile açık farkla ilk sırayı aldı.

İTALYA: Başbakan Giorgia Meloni’nin aşırı sağcı partisi İtalya’nın Kardeşleri, yüzde 28 oy alarak 2019 yılındaki AP seçimlerinde elde ettiği başarının üstüne çıktı.

MACARİSTAN: Başbakan Victor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) yüzde 44,52 oy alarak 11 sandalyenin sahibi oldu.

AVUSTURYA: Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yüzde 25,5 ile 6 milletvekilliği kazanarak ilk sıraya yerleşti.

HOLLANDA: Geert Wilders’in aşırı sağ partisi, Sol-Yeşiller ittifakının ardından ikinci sırada yer aldı.

FRANSA'DA PROTESTO

Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ‘aşırı sağ’ın açık farkla kazanması üzerine sokağa indi. Göstericiler aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) birinci çıkmasına tepki gösterirken “Gençlik ayağa kalk” sloganları attı.