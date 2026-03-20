Müslümanlar soykırımcı İsrail’in ABD’yi de yanına alarak İran’a karşı başlattığı savaş sebebiyle bir bayramı daha kaos ve kanla karşıladı.

İsrail-ABD’nin, Lübnan ve İran’daki saldırılarında çok sayıda sivil öldü. ABD’nin, Hürmüz’ü açmak için daha sert saldırılar düzenleyeceği belirtildi. Enerji altyapılarının vurulması petrolü uçurdu. Dünyanın hesabı şaştı, enfl asyon riski kapıda. Kan gölüne dönüp bayramı bu yıl da yaşayamayan Orta Doğu, bölgesel bir savaşın eşiğine geldi.

Enerji tesisleri İsrail tarafından vurulan İran, aynı şekilde karşılık verince durum iyice kontrolden çıktı. İsrail’in saldırıyı ABD’den habersiz gerçekleştirdiğini söyleyen Trump “Netanyahu’yu uyardım. Bir daha olmayacak” dedi. Ancak sular durulmadı...

ABD-İsrail ve İran savaşının 20. gününde karşılıklı saldırılar devam ediyor. Tel Aviv’in enerji tesislerini hedef almasına Tahran da aynı şekilde cevap verdi. İran, İsrail ve Körfez ülkelerindeki rafinerileri vurdu. Çatışmaların giderek kontrolden çıkması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’i uyardı, İran’a da “Bir daha olmayacak” diyerek söz verdi. Trump, İsrail’in, İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasını kendilerine bildirmeden vurduğunu söyleyerek “Bizim haberimiz yoktu. Saldırı, tesisin nispeten küçük bir bölümünü hedef aldı. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Netanyahu ile görüştüm. Onu ikaz ettim. İran da benzer eylemlere kalkmasın. Yoksa Güney Pars’ı biz çok şiddetle vururuz” dedi.

Bayramı zehir ettiler! İslam dünyası bu sene de buruk

“İRAN’A ASKER YOLLAMIYORUM”

ABD’nin, Hürmüz Boğazı’nı açmak için bölgeye binlerce asker göndermeye hazırlandığı iddialarını da yalanlayan Donald Trump “Hiçbir yere asker yollamıyorum. Gönderseydim de size söylemezdim” diye konuştu. ABD Başkanı, İran’ın petrol ihracatı için kilit konumda bulunan Hark Adasına da değinerek “Adayı istediğimiz zaman alabiliriz. Ben ona ‘orada duran küçük ada’ diyorum. Tamamen korumasız” ifadelerini kullandı.

RİYAD: SABRIMIZ SINIRSIZ DEĞİL

Ancak Trump’ın bu açıklamalarına rağmen İran, enerji tesislerini hedef almaya devam etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Tahran yönetimini stratejisini derhâl “yeniden hesaplamaya” çağırarak “Gösterilen sabır sınırsız değil. Krallığın hangi durumlarda savunma amaçlı bir eyleme geçeceğini açıklamayacağım. Çünkü bu İranlılara sinyal vermek açısından akıllıca bir yaklaşım olmaz. Umarım mesajı anlarlar ve komşularına saldırmayı bırakırlar” sözleriyle ikaz etti. Katar Dışişleri Bakanlığı da “İran’ın bölgedeki ülkelere yönelik acımasız saldırıları sivilleri, sivil altyapıları ve hayati tesisleri hedef alarak bütün kırmızı çizgileri aşmıştır” açıklamasında bulundu.

ALTI ÜLKEDEN HÜRMÜZ BİLDİRİSİ

Öte yandan, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. Yapılan ortak açıklamada “Seyrüsefer özgürlüğü uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri. İran’ın eylemlerinin etkisi dünyanın her yerinde hissedildi. Bölgedeki petrol ve doğalgaz tesisleri dahil sivil altyapılara yönelik saldırılara ara verilmeli. Enerji pazarının istikrara kavuşması için üretici ülkelerle birlikte çalışacağız. Üretimin artırılması dahil farklı tedbirler alınacak” denildi.

ARAMCO’NUN RAFİNERİSİ VURULDU

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco’nun SAMREF rafinerisine İHA düştüğünü açıkladı. Sosyal medyaya düşen videoda rafinerinin alevlere teslim olduğu görüldü.

