BBC, AFP, AP ve Reuters’ten ortak çağrı: Gazze’ye gazeteciler girsin!

BBC, Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP) ve Reuters, İsrail makamlarına uluslararası gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilmesi çağrısında bulunan ortak bir kısa film yayınladı.

BBC’nin usta gazetecisi David Dimbleby tarafından seslendirilen film, Normandiya Çıkarması’ndan Vietnam Savaşı’na, mülteci krizlerinden Ukrayna Savaşı’na kadar tarihin dönüm noktalarını belgeleyen ikonik haber görüntülerini kullanıyor. Amaç, bağımsız gazeteciliğin kritik önemini bir kez daha vurgulamak.

'TARİHİN İLK TASLAĞI'

BBC News CEO’su Deborah Turness, “Gazeteciler olarak biz tarihin ilk taslağını yazarız. Ancak bu çatışmada haberleri yalnızca bir avuç Filistinli gazeteci aktarıyor ve bunun bedelini çok ağır ödüyorlar. Artık uluslararası basının da Gazze’ye girmesine izin verilmeli. Yerel gazetecilerle birlikte çalışarak, gerçekleri dünyaya aktarabilmeliyiz” dedi.

CPJ ETKİNLİĞİNDE GÖSTERİM

Film, 24 Eylül’de New York’ta Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından, BM Genel Kurulu ile aynı tarihe denk gelen bir etkinlikte ilk kez gösterildi.

İKİ YILDIR YASAKLI ERİŞİM

İsrail makamları yaklaşık iki yıldır yabancı gazetecilerin Gazze’ye serbest girişini engelliyor. Bu süreçte çatışmaları yalnızca Filistinli muhabirler sahadan aktarabildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’e göre, İsrail’in 23 aydır sürdürdüğü operasyonlarda 210’dan fazla gazeteci hayatını kaybetti; en az 56’sı İsrail ordusu tarafından doğrudan hedef alındı veya görev sırasında öldürüldü.