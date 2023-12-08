BBC spikeri canlı yayın ‘kazası’nın ardından özür diledi: Aptalca bir şakaydı

8 Aralık 2023 11:12 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:21

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

BBC Haber sunucusu Maryam Moshiri, canlı yayında kameranın kendisini çekmediğini düşünerek orta parmak işareti yaptı. Yayının başladığını fark eden Moshiri, hemen elini indirerek haber sunmaya devam etti. Moshiri’nin jestini gösteren klipler sosyal medyada 700.00’den fazla izlendi. Videonun ardından bazı sosyal medya kullanıcıları durumu profesyonelliğe aykırı bulurken bazıları ise iş stresine dikkat çekerek yaşananları ‘eğlenceli’ olarak yorumladı.

SPİKER ÖZÜR DİLEDİ

Moshiri, gelen tepkilerden sonra X hesabından bir açıklama yaptı. Sosyal medyada viral olan videonun ardından özür dileyen Moshiri, yönetmen 10'dan geri sayarken kendisinin de geri sayıyormuş gibi yaptığını söyledi.

Maryam Moshiri paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Herkese merhaba, dün mesai bitiminden hemen önce galeride ekiple biraz şakalaşıyordum.

Müdür beni 10-0'dan geriye doğru sayarken, ben de geri sayıyormuş gibi yapıyordum... Sayıyı göstermek için parmaklarım da dahil. Yani 10 parmaktan 1'e kadar tutulan parmak.

1'e geldiğimizde şaka olsun diye parmağımı çevirdim ve bunun kameraya yakalanacağını fark etmemiştim. Ekiple yapılan özel bir şakaydı ve yayına girmesine çok üzüldüm! Böyle bir niyetim yoktu ve eğer kimseyi kırdıysam ya da üzdüysem özür dilerim. Aslında izleyicilere ve hatta bir kişiye 'kuş fırlatmıyordum'.

Az sayıda arkadaşıma yönelik aptalca bir şakaydı.”

BBC NEWS AÇIKLAMA YAPMADI

BBC News ise konuyla ilgili ek bir yorumda bulunmadı. Üç çocuk annesi Moshiri, Şubat ayında BBC'nin her iki haber kanalını birleştirmesiyle kanalın baş sunucularından biri olarak ilan edilmişti.

X'teki özür yazısı 4,8 milyon görüntüleme ve yaklaşık 5 bin yorum aldı. Birçok kişi bunun sadece bir şaka olduğunu anladığını söyledi

2010 yılında hava durumu sunucusu Tomasz Schafernaker, hava durumunu sunduğu sırada kameraların kapalı olduğunu düşünüp küfür etmişti.

NE OLMUŞTU?

İngiliz televizyonu BBC'de canlı yayına başladığını fark etmeyen haber spikeri, bültene 'hareket çekerek' girdi. Öğle haberlerini sunmak için ekrana çıkan Maryam Moshiri'nin, yayın için geri sayım yapıldığı sırada başını yana eğerek ekrana doğru orta parmağını gösterdiği anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Saniyeler sonra canlı yayında olduğunu fark eden Moshiri, "Londra'dan canlı yayın, burası BBC News" diyerek haberleri sunmaya başladı.