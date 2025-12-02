Belçika polisi, Avrupa Dış Eylem Servisi ve Avrupa Koleji’ne yönelik eş zamanlı operasyonla AB fonlarının kötüye kullanıldığı şüphesini soruşturuyor. Dijital kayıtlar, mali dosyalar ve gizli belgeler toplandı; üç kişi gözaltında. Gözler şimdi Federica Mogherini’ye çevrildi.

Euractiv’in özel haberine göre Belçika polisi, AB fonlarının kötüye kullanıldığı şüphesiyle Brüksel’deki Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) binasına ve Brugge’deki Avrupa Koleji’ne sabahın erken saatlerinde baskın düzenledi.

Belçika polisi, AB merkezine baskın düzenledi: Milyon dolarlık yolsuzluk ifşa oldu

SABAH BASKINI: POLİS AB DİPLOMATİK SERVİSİNE GİRDİ

Tanıkların anlatımına göre sivil giyimli yaklaşık 10 polis memuru, EEAS genel merkezine girerek arama yaptı. Belgeler, dijital kayıtlar ve mali dosyalar polis tarafından incelenmek üzere toplandı.

Brüksel ve Brugge’de eş zamanlı yapılan baskınlarda polis üç kişiyi gözaltına alarak sorguya aldı. Sorgunun ihale dolandırıcılığı, yolsuzluk ve çıkar çatışması şüphesi üzerine yapıldığı aktarıldı.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, hem EEAS hem de Avrupa Koleji’nin 2021 ve 2022 yıllarında AB kamu parasını uygunsuz şekilde kullanmış olabileceği şüphesiyle cezai soruşturma başlatıldığını doğruladı.

SORUŞTURMA: AB FONLARI 2021–2022 DÖNEMİNDE Mİ KÖTÜYE KULLANILDI?

Soruşturmaya yakın dört kaynak, hem EEAS hem de Avrupa Koleji’nin 2021 ve 2022 yıllarında AB kamu parasını usulsüz şekilde kullandığı iddiaları üzerine cezai sürecin başlatıldığını aktardı.

Son yaşanan baskın, Avrupa Birliği kurumlarında son yılların en çarpıcı skandallarından biri olarak kayıtlara geçti.

1949’DAN BU YANA AB’NİN DİPLOMAT OKULU: AVRUPA KOLEJİ

1949 yılında Belçika’nın Brugge kentinde kurulan Avrupa Koleji, AB’ye diplomat ve üst düzey bürokrat yetiştiren en prestijli yüksek lisans kurumu olarak biliniyor.

Mezunları arasında Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve üye devlet hükümetlerinde görev yapan çok sayıda üst düzey isim bulunuyor. Kolej, uzun yıllardır “AB’nin diplomat okulu” olarak anılıyor.

İHALE SIZDIRILDI MI? 3,2 MİLYON AVROLUK BİNA MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın merkezinde, Avrupa Koleji’nin Brugge’de AB Diplomatik Akademisi için kullanılan 3,2 milyon avroluk bir binayı satın alması bulunuyor.

Binanın, mali sıkıntı döneminde, ihale yayınlanmadan kısa süre önce, EEAS’ın daha sonra 654.000 avroluk fon sağladığı bir süreçte satın alınması, savcılar tarafından “kritik şüphe” olarak değerlendiriliyor.

İddialara göre Kolej veya temsilcileri, gizli ihaleye ilişkin bilgilere önceden ulaşmış olabilir.

MOGHERİNİ BASKI ALTINDA

Hem Avrupa Koleji’nin hem de AB Diplomatik Akademisi’nin başında bulunan Federica Mogherini (eski AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi), soruşturmanın odağındaki isimler arasında yer alıyor.

Mogherini:

2014–2019 arasında EEAS’ı yönetmişti.

2020’de Avrupa Koleji rektörü oldu.

2022’de Diplomatik Akademi’nin direktörlüğünü üstlendi.

EPPO, OLAF VE BELÇİKA POLİSİ ORTAK OPERASYONDA

Operasyon, AB Savcılığı (EPPO) liderliğinde yürütülüyor. OLAF ve Belçika federal polisi soruşturmaya destek veriyor.

EPPO ve OLAF sözcüleri, soruşturmanın gizliliği nedeniyle yorum yapmayı reddetti.

