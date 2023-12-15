Beyaz Saray'dan F-16 mesajı: Türkiye'ye satışı destekliyoruz

15 Aralık 2023 12:09 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 12:11

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki liderin Gazze'deki son durumu ve İsrail-Filistin meselesini ele aldıklarını belirten Kirby, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de konuşulduğunu söyledi.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de yorum yapan Kirby, "F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ İÇİN F-16 ŞARTI

Reuters'ın haberine göre Türkiye, İsveç'e vereceği onayı ABD’nin 20 milyar dolar değerindeki F-16 satışını onaylamasıyla aynı dönemde tamamlamak istediğini dile getirdi. Konuya ilişkin AK Partili bir yetkili, "F-16 ve İsveç meselesindeki güven eksikliği göz önüne alındığında, Türkiye NATO üyeliğini onaylamak için acele etmiyor ve ABD’nin eş zamanlı adımlar attığına dair işaret arıyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamlarda bulunan ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey, ülkesinin Türkiye’ye F-16 satışına yönelik tutumunu sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in onayıyla ilgili teklifini ilgili teklifini değerlendiren Jeffrey, "ABD'nin hala daha F-16 satışı anlaşmasını sonuca erdirecek adımlar atmamış olması skandal" ifadelerini kullandı.