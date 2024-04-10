Biden da Netanyahu'ya sırtını döndü: 'Gazze'de hata yapıyor'

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı ilk zamanlarda Netanyahu'ya kesintisiz desteğini sunan ABD Başkanı Biden çark etti. İsrail’in Gazze’deki operasyonunu daha önce 'aşırı' olarak nitelendiren Biden, Netanyahu’yu bir kez daha eleştirerek, "Hata yapıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 6 ayı aşkın süredir devam eden savaşla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu bir kez daha eleştirdi.

Biden, ABD'de İspanyolca yayın yapan Univision kanalına verdiği mülakatta, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

'YAPTIĞI ŞEY HATA'

Netanyahu'yu Gazze'deki eylemlerinden dolayı eleştiren Biden, "Yaptığı şeyin bir hata olduğunu düşünüyorum. Yaklaşımına katılmıyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, İsrail'e Gazze'de acil ateşkes sağlanması için adım atması ve insani yardımlara erişime izin vermesi çağrısında bulunarak "(Gazze'deki) İnsanların tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamamak için hiçbir mazeret olamaz. Bunun hemen yapılması gerekiyor" dedi.

Biden daha önceki açıklamalarında da, İsrail’in Gazze’deki operasyonunu 'aşırı' olarak nitelendirmişti.

ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Biden, 4 Nisan'da Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Gazze'de acil ateşkes sağlanması" ve "İsrail'in bu konuda ateşkese yönelik adım atması" çağrısında bulunmuştu.

Biden, görüşmede, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail tarafından öldürülmesini de gündeme getirerek WCK ve bölgede görev yapan insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların ve Gazze'deki insani durumun "kabul edilemez" olduğunu vurgulamıştı.

İsrail’in, Gazze’ye yönelik altı ayı aşkın süredir devam eden saldırıları uluslararası tepkilere neden oluyor. ABD’nin de İsrail’e karşı son dönemde acil ateşkes sağlanması ve rehine takasının sağlanması için söylemlerini sertleştirdiği görülüyor.