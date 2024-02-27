Biden ve Trump, aynı gün aynı yeri ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, aynı gün Meksika sınırında bulunan Texas eyaletine ziyaret gerçekleştirecek.

ABD'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürüyor. 'Göç sorunu' ülkenin ana gündem maddeleri arasında yer almaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'tan ilginç bir hamle geldi.

İki adayın bu hafta aynı gün ABD-Meksika sınırında bulunan Texas eyaletine ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın Texas'ı perşembe günü ziyaret edeceğini ve Cumhuriyetçilere sınır güvenliği konusunda anlaşmaya varmaları yönünde baskı yapacağını söyledi.

'SAMİMİYETSİZ GİRİŞİM'

Cumhuriyetçi kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada ise Biden'ın ziyaretinin, daha önceden duyurulan Trump'ın ziyaretiyle aynı güne denk getirilmesinin 'samimiyetsiz girişim' olduğu ifade edildi.

İki ismin aynı güne denk gelen ziyaretlerinin, başkanlık seçimlerine giden süreçte, 'Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında sınır güvenliği üzerinden oy toplama yarışının kızışacağı' şeklinde yorumlandı.

"AMERİKAN TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONUNU BAŞLATACAĞIZ"

Biden'ın gezi planının açıklanmasının ardından Trump, kendine ait sosyal medya platformundan düzensiz göçmenlerin ABD'de karıştığı bazı suçlara işaret ederek paylaşımda bulundu.

Trump, "Başkanınız olduğumda, derhal sınırı kapatıp istilayı durduracağız ve ilk günden, yasa dışı göçmen suçlulara yönelik Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağız" ifadelerini kullandı.