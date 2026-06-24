İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davasında verdiği ifade süreci sona erdi. Yaklaşık bir buçuk yıl süren ve 98 duruşmayı kapsayan ifade sürecinde Netanyahu, davanın siyasi olduğunu savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun süredir devam eden dava kapsamında verdiği ifadeyi 98'inci duruşmada tamamladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu'nun ifade süreci, duruşmalarda yaşanan ertelemeler ve aksamalar nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Başbakanın mahkemede yaptığı savunmada, hakkında açılan davanın siyasi nitelik taşıdığını öne sürdüğü ve "Cehennem gibi yıllar yaşadım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu, Netanyahu'nun ifade sürecinin ülke tarihinde en uzun tanık dinleme duruşmalarından biri olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Başlangıçta haftada üç gün ve günde 6,5 saat olarak planlanan duruşmaların; güvenlik, diplomatik temaslar ve sağlık gerekçeleri nedeniyle sık sık ertelendiği bildirildi. Bu nedenle planlanan oturumların önemli bir bölümünün gerçekleştirilemediği, bazı duruşmaların ise yarıda kaldığı ifade edildi.

ÜÇ AYRI DOSYADA YARGILANIYOR

Netanyahu, kamuoyunda "1000", "2000" ve "4000" dosyaları olarak bilinen üç ayrı soruşturma kapsamında "rüşvet", "dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kasım 2025'te Netanyahu'nun affedilmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklayan Netanyahu'nun, yıllardır devam eden yargı sürecinin ardından Kasım 2025 sonunda Herzog'a başvurarak af talebinde bulunduğu belirtilmişti.

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