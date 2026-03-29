Irak'ın Erbil kentinde art arda patlamalar paniğe yol açtı. İHA saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye girerken, ABD üssünün de bulunduğu havalimanı ve bazı kritik noktaların hedef alındığı bildirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde gece saatlerinde peş peşe şiddetli patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklara göre patlamalar, kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılardan kaynaklanıyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İHA seslerinin duyulmasının ardından bölgede konuşlu hava savunma sistemleri devreye girdi. Patlamaların özellikle stratejik noktalar çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.

Saldırıların hedefleri arasında, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı, ABD Başkonsolosluğu çevresi ve bazı kritik noktaların yer aldığı aktarıldı. Ayrıca Köysancak ilçesindeki Azadi Kampı’nın da hedef alındığı ifade edildi.

SÜLEYMANİYE VE DUHOK'TA HAREKETLİLİK

Öte yandan Süleymaniye semalarında yoğun savaş uçağı hareketliliği yaşandığı, Duhok kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Sosyal medya paylaşımlarına göre Duhok’ta bir İHA’nın düşürüldüğü iddia edildi.

Bölgede gerilim son günlerde artarken, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki evine İHA ile saldırı düzenlendiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.

