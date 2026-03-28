Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutu, insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu. Cumartesi günü gerçekleşen saldırıda, patlayıcı yüklü dronlar doğrudan Barzani’nin evine yöneldi. Saldırı sonrası bölgede güvenlik alarmı verilirken, olayın faili olarak Bağdat tarafından finanse edilen bazı Şii milis gruplarına işaret edildi.

SUDANİ: HAKSIZ VE KABUL EDİLEMEZ"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, saldırının ardından Neçirvan Barzani ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan resmi açıklamaya göre Sudani, Barzani’nin konutuna yönelik bu hamleyi "haksız" olarak nitelendirerek şiddetle kınadı.

Sudani, saldırının faillerinin bir an önce bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini belirtti.

Bağdat ve Erbil’den Ortak Soruşturma Masası

Saldırının ardından Irak Federal Hükümeti ile IKBY arasında kriz masası kuruldu. Başbakan Sudani, olayın karanlık noktalarını aydınlatmak ve failleri adalete teslim etmek üzere "ortak bir güvenlik ve teknik ekip" kurulması talimatını verdi. Bu ekipte, her iki hükümetin güvenlik kurumlarından üst düzey yetkililer yer alacak. Ortak komisyon, dronların fırlatıldığı noktaları ve saldırının arkasındaki planlayıcıları deşifre edecek.

"DRONLAR NİNOVA HATTINDAN FIRLATILDI"

İstihbarat kaynaklarından sızan bilgilere göre, saldırıda kullanılan insansız hava araçları Ninova vilayeti sınırları içerisinden havalandı.

Özellikle Bağdat tarafından finanse edilen bazı Iraklı Şii milislerin kontrolündeki bölgelerden bu saldırıların organize edildiği iddia ediliyor. Peşmerge üslerini ve sivil yerleşimleri de hedef alan bu grupların, bölgedeki istikrarı bozmayı amaçladığı ileri sürülmekte.

Haberle İlgili Daha Fazlası