Bitcoin'de yeni rekor kapıda! "Önümüzdeki hafta tarihi seviyeye gelecek"

Bitcoin piyasasında, fiyatın mevcut rekor seviyelerini önümüzdeki haftalarda aşabileceğine dair beklentiler güçleniyor. Analistler, hem artan talep hem de boğa piyasası desenlerinin bu yükselişi desteklediğini belirtiyor.

Cointelegraph verilerine göre, BTC/USD spot fiyatı Bitstamp’ta 116 bin 800 dolara kadar yükseldi.

Ancak asıl dikkat çekici hareket, Bitcoin vadeli işlemler piyasasında gerçekleşti; fiyat 117 bin 320 dolara çıkarak, Ağustos ortasında oluşan CME boşluğunu doldurdu. Bu boşluk, hafta sonu fiyat düşüşlerinden kaynaklanmış ve üç hafta süren bir süreçle kapatılmış oldu.

Kripto yatırımcısı ve girişimci Ted Pillows, X platformunda yaptığı paylaşımda, fiyat bu seviyeyi destek olarak kullanabilirse yeni rekorların önünün açılacağını belirtti. Ancak Pillows, boşluğun üst seviyesinin direnç olarak kalması durumunda BTC’nin 108 bin dolar altına geri çekilebileceği uyarısında bulundu.

"124 BİN DOLAR ZİRVE DEĞİL"

Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan ise 124 bin 500 dolar seviyesinin Bitcoin için zirve olmadığını vurguladı.

Alan, kurumsal talebin hala yüksek olduğunu ve ABD Federal Rezerv’in faiz indirimleri beklentisinin fiyat üzerinde destekleyici olabileceğini ifade etti.

"2-3 HAFTA İÇİNDE REKOR SEVİYELER OLACAK"

Popüler trader BitBull, BTC/USD’nin uzun vadeli trend çizgisini yeniden kazanmasının ardından momentumun güçlü olduğunu ve yeni rekor seviyelerin önümüzdeki 2-3 hafta içinde gelebileceğini öngördü. Benzer şekilde analist Rekt Capital de boğa piyasasının henüz zirve yapmadığını ve tarihsel desenlerin bu beklentiyi desteklediğini belirtti.

Özetle, hem spot hem de vadeli işlemler piyasasındaki hareketler, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’de yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini görebileceğine işaret ediyor.