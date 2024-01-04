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    Blinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsil eden kırmızı boya atıldı

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.

    Blinken&#039;ın aracına Gazze&#039;de dökülen kanı temsil eden kırmızı boya atıldı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşında İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal etti ve 22 bini aşkın insanı katletti. İsrail'e katliamlarında en büyük desteği ABD verdi. Birleşmiş Milletler'de yapılan ateşkes toplantısında veto hakkını kullanarak İsrail'in katliamlarını durdurmayan ABD'ye dünyanın birçok noktasından tepki yağdı. Filistin'de İsrail katliamlarına tepki gösteren bir grup, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Gazze'de akan kanı temsil eden kırmızı boya attı.

    BLİNKEN'A PROTESTO

    ABD'nin İsrail'e asker yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı. Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı. Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu. Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak dikkat çekmeye çalışan göstericiler, Blinken'a "Gazze'de ölümleri durdur", "Savaş suçlusu" diye bağırdı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Blinken
    Haberler > Dünya > Blinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsil eden kırmızı boya atıldı
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