BM'ye tepki! 'Gazze'de açlık sanıldığından daha şiddetli'

22 Aralık 2023 09:15 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:01

Oxfam, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze nüfusunun neredeyse tamamının aşırı açlık çektiğini ve BM Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı çıkmadığı sürece kıtlık riskinin her geçen gün daha da arttığını belirtti.

Gazze'de neredeyse tüm hanelerin her gün öğün atladığına işaret edilerek, Birleşmiş Milletlerin Dünya Gıda Programı'nın (WFP) açıklamış olduğu, Gazze halkının dörtte birinin felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya olduğu değerlendirmesine karşı çıkıldı.

Yapılan araştırmanın 24 Kasım-4 Aralık'ta yapıldığı ve açlıkla ilgili gerçek durumu yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Bu rapor, şu anda Gazze'de yaşanan gıda güvensizliğinin feci bir fotoğrafını sunmakta ve yeterli insani yardım erişimine izin verilmesi için ateşkese duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır." denildi.

Açıklamada, Gazze'deki nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiği vurgulandı.

'BU SKANDAL SİZİN GÖZETİMİNİZDE GERÇEKLEŞİYOR'

Oxfam'ın İcra Kurulu Başkan Vekili Aleema Shivji'nin yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanların açlıktan kıvranıp ölürken, İngiltere'nin BMGK'de çekimser oy kullanarak insani yardım gönderilmesini ve ateşkesin sağlanmasını ertelediğinin altını çizdi.

Shivji, "Uluslararası toplum içinde İsrail'in askeri makinesini ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmasını dizginlemeyi reddedenler bugün utanç ve suç ortaklığı içindedir. Bu skandal sizin gözetiminizdedir." ifadelerini kullandı.

BMGK BUGÜN TEKRAR TOPLANIYOR

Ateşkesin sağlanması için toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, ABD'nin veto yetkisi kullanması sebebiyle günlerdir karar çıkmıyor. Bugün yapılacak görüşmelerde, Gazze'ye yönelik insani yardımın artmasına ilişkin kararın onaylanacağı bekleniyor.