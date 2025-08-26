Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bölgede çatışmalar sürüyor! Silahlı siviller 34 askeri kaçırdı

Kolombiya hükümeti, Guaviare eyaletinde yer alan El Retorno’nın kırsal kesiminde yaşanan çatışmalar sonrası bölgeyi tahliye eden en az 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Kolombiya'nın güneydoğusundaki bir ormanlık alanda en az 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Kolombiya’da ordu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) en büyük kolu olan "Estado Mayor Central (EMC)" arasındaki çatışmalar sürüyor. Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Guaviare eyaletinde yer alan El Retorno’nın kırsal kesiminde çıkan çatışmalarda EMC’nin komutanlarından birinin de aralarında bulunduğu 11 isyancının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

KAÇIRANLAR SİLAHLI SİVİL

Sanchez, çatışmaların ardından bölgeyi tahliye eden en az 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığını açıklayarak, "Bu sivil giyimli kişiler tarafından gerçekleştirilen yasadışı ve suç teşkil eden bir eylemdir. Bu bir adam kaçırmadır" dedi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madencilik gibi yasadışı faaliyetleri finanse eden EMC, FARC ile Kolombiya hükümeti arasında 2016’da yapılan barış anlaşmasını reddediyor.

EMC’nin 22 Ağustos’ta Kolombiya'nın Cali kentinde askeri hava üssü yakınlarında gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi yaralanmış, Antioquia bölgesinde polis helikopterine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 12 polis ölmüştü.

