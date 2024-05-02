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Brezilya'da son yılların en büyük sel felaketi! Hayatını kaybedenler var...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Brezilya&#039;da son yılların en büyük sel felaketi! Hayatını kaybedenler var...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 10 kişi öldü, 21 kişi ise kayboldu.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve can kaybına neden oldu.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, sellerde şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

1400 KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Evlerin sular altında kalması sebebiyle 1400 kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği ifade edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla selden etkilenen bölgelere insani yardım malzemeleri gönderildi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Eyalet Valisi Eduardo Leite, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede şiddetli yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Yoğun yağışlar nedeniyle köprülerin çöktüğü ve evlerinde mahsur kalanların ise çatılarda yardım beklediği görüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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